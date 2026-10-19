Сінді Кроуфорд з сім'єю вперше порушили мовчання після смерті сина

Сінді Кроуфорд, Ренді Гербер та їхня донька Кайя вперше після смерті Преслі Гербера минулого місяця порушили мовчання. Про це УНН пише з посиланням на CBS News.

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"Ми неймовірно засмучені втратою нашого коханого сина та брата. Ми відчуваємо себе такими щасливими, що Преслі був у нашому житті протягом 27 років. Він мила, прекрасна душа, яка любила і є коханою, зараз і назавжди", – йдеться у заяві родини, поширеній у соціальних мережах.

"Ми дуже пишаємося тим, як він проявив себе в цьому світі, з добротою та вразливістю. Ми вдячні за вияв любові та підтримки від багатьох, хто знає та любить нашу родину, і навіть від незнайомців, які відчувають наш біль. До зустрічі, наш милий хлопчик. Ми любимо тебе вічно, мама, тато та Кайя", - сказано у заяві.

Преслі Гербер помер 20 вересня в реабілітаційному центрі Санта-Моніки у США у віці 27 років. Причина його смерті залишається невідомою, згідно з вебсайтом Судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес. Але поліція Санта-Моніки заявила, що його смерть була ймовірно від передозування. Він часто відкрито розповідав про свою боротьбу із залежністю та психічним здоров'ям у своїх соціальних мережах.

Жоден з членів родини Преслі Гербера публічно не говорив про його смерть до неділі, 18 жовтня. Його батьки, супермодель Сінді Кроуфорд та бізнесмен Ренді Гербер, поділилися тим самим повідомленням у своїх акаунтах в Instagram, тоді як його молодша сестра, акторка та модель Кайя Гербер, поділилася своїм власним.

"Я люблю тебе всім серцем, до Місяця і назад, і знову назад, назавжди, старший брат", - говорив підпис.

Її пост також віддав шану Преслі Герберу, розповівши про переживання з їхнього дитинства та про те, як вона боролася з відчуттям порожнечі після його смерті.

"Сказати, що любити тебе було найлегшою річчю у світі, означало б, що це вимагало якихось зусиль. Я народилася, люблячи тебе. Я помру, люблячи тебе. Нічого іншого ніколи не було, - йдеться у повідомленні Кайї. - Я вчуся любити тебе, коли не можу тебе бачити. Як сказати тобі щось, не піднімаючи слухавку, щоб зателефонувати тобі. Як бути твоєю сестрою у світі, де я не можу до тебе дотягнутися".

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