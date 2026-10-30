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Форвард «Манчестер Сити» получил особое признание от Instagram — профиль игрока получил синий фон

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал одним из 25 обладателей премии Instagram «2026 Rings2. Он получил синий фон профиля и эксклюзивные инструменты.

Форвард «Манчестер Сити» получил особое признание от Instagram — профиль игрока получил синий фон

Форвард "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал одним из победителей престижной премии "2026 Rings" от Instagram, которая отмечает самых креативных авторов контента. За свои успехи в соцсети и чувство юмора Холанд получил элитный статус — синий фон для профиля и эксклюзивные инструменты для создания публикаций. Об этом сообщает Instagram, передает УНН.

Детали

В прошлом году мы представили миру "Rings" — награду от Instagram, которая отмечает тех, кто не боится рисковать в творчестве. Мы рады вернуть эту награду уже второй год подряд и чествовать новую волну творческих личностей за их креативность. В течение последнего года мы наблюдали за авторами, чьи работы вызывают обсуждения и меняют культуру как в Instagram, так и за его пределами

 — сообщили в Instagram.

В соцсети отметили, что каждый из авторов привносит в Instagram что-то свое, и в компании хотели найти способы как следует это отметить.

Победители конкурса "2026 Rings" могут придать своему пространству более личный вид благодаря расширенному выбору цветов для фона профиля и возможности добавить индивидуальный штрих к кнопке "нравится". А в этом году баннер профиля открывает возможность познакомиться со всеми 25 победителями, приглашая людей исследовать творчество, взгляды и личности, стоящие за каждым золотым кольцом.

Так, среди победителей конкурса оказался форвард сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, у которого 76,6 млн подписчиков.

Теперь профиль Холанда имеет синий фон, а также он получил эксклюзивные функции для создания контента.

Холанду удается удачно совмещать футбольную карьеру и функции блогера, снимая смешные видео в Instagram.

Он охотно шутит над собой, публикует шутки в Snapchat, где называет Шрека своим "близнецом", общается с подписчиками и не боится выглядеть смешным.

Например, недавно Холанд опубликовал пост, в котором сравнил себя со звездами сериала "Один дома".

Также Холанд снимает различные видео с известными блогерами, в частности с MrBeast. 

Два ютубера

— пошутил Холанд в Instagram, опубликовав фото с MrBeast. 

Кроме этого, Эрлинг Холанд стал узнаваемым благодаря своему образу. Его длинные светлые волосы, которые он собирает разноцветными резинками Kknekki, превратились в элемент личного бренда. Однако недавно Холанд подстригся, и теперь у него короткие волосы.

Так, его образ оценили известные бренды, в частности KFC, Axe, Rexona, Crocs и другие.

Холанд продемонстрировал методы борьбы с ИИ: звезда «Манчестер Сити» воспроизвёл вирусный мем21.09.26, 19:27 • 9453 просмотра

Павел Башинский

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