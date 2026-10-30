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Форвард “МанСіті” отримав особливе визнання від Instagram - профіль гравця отримав синій фон

Київ • УНН

 • 882 перегляди

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд став одним із 25 переможців премії Instagram "2026 Rings2. Він отримав синій фон профілю та ексклюзивні інструменти.

Форвард “МанСіті” отримав особливе визнання від Instagram - профіль гравця отримав синій фон

Форвард "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії Ерлінг Голанд став одним із переможців престижної премії "2026 Rings" від Instagram, яка відзначає найкреативніших авторів контенту. За свої успіхи в соцмережі і почуття гумору Голанд отримав елітний статус - синій фон для профілю та ексклюзивні інструменти для створення публікацій. Про це повідомляє Instagram, передає УНН.

Деталі

Минулого року ми представили світові "Rings" - нагороду від Instagram, яка відзначає тих, хто не боїться ризикувати у творчості. Ми раді повернути цю нагороду вже другий рік поспіль і вшанувати нову хвилю творчих особистостей за їхню креативність. Протягом останнього року ми спостерігали за творцями, чиї роботи викликають обговорення та змінюють культуру як в Instagram, так і поза ним

 - повідомили в Instagram.

У соцмережі зазначили, що кожен із творців вносить у Instagram щось своє, і у компанії хотіли знайти способи, щоб як слід це відзначити.

Переможці конкурсу "2026 Rings" можуть надати своєму простору більш особистий вигляд завдяки розширеному вибору кольорів для фону профілю та можливості додати індивідуальний штрих до кнопки "подобається". А цього року банер профілю відкриває можливість познайомитися з усіма 25 переможцями, запрошуючи людей дослідити творчість, погляди та особистості, що стоять за кожним золотим кільцем.

Так, серед переможців конкурсу опинився форвард збірної Норвегії та англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд, який має 76,6 млн підписників.

Тепер профіль Голанда має синій фон, а також він має ексклюзивні функції для створення контенту.

Голанду вдається вдало поєднувати футбольну кар’єру та функції блогера, знімаючи смішні відео в Instagram.

Він охоче жартує над собою, публікує жарти в Snapchat, де називає Шрека своїм "близнюком", спілкується з підписниками й не боїться виглядати смішним.

Наприклад, нещодавно Голанд виставив пост, де він порівняв себе із зірками серіалу "Сам удома".

Також Голанд знімає різні відео з відомими блогерами, зокрема із MrBeast. 

Два ютубери

- пожартував Голанд в Instagram, опублікувавши фото з MrBeast. 

Окрім цього, Ерлінг Голанд став упізнаваним завдяки своєму образу. Його довге світле волосся, яке він збирає кольоровими резинками Kknekki, перетворилося на елемент особистого бренду. Проте нещодавно Голанд підстригся, і тепер має коротке волосся.

Так, його образ оцінили відомі бренди, зокрема KFC, Axe, Rexona, Crocs тощо.

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Павло Башинський

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