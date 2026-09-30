Південна Корея не обіцяла військову допомогу Україні в обмін на передачу полонених з КНДР - депутат
Київ • УНН
Сеул не обіцяв Києву військову допомогу в обмін на двох полонених військових КНДР. Україна також не висувала умов щодо їх передачі.
Південна Корея не давала обіцянок щодо військової допомоги Україні в обмін на передачу двох полонених північнокорейських солдатів. Про це заявив південнокорейський депутат Ю Йон-ха з посиланням на розвідку країни, повідомляє The Independent, пише УНН.
За його словами, Україна не висувала жодних умов щодо передачі двох військових з КНДР, яких ЗСУ захопили у полон у Курській області в січні 2025 року.
Доповнення
23 вересня під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН Зеленський заявив, що Україна передала Південній Кореї двох полонених військових КНДР.
Згодом президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Україна розкрила інформацію про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених, попри попередню домовленість зберігати цей процес у таємниці. За його словами, розголошення може створити проблеми для дипломатії та національної безпеки.
В ОП відреагували на заяву президента Південної Кореї, зазначивши, що Україна є відкритою країною, тому було б дивно таємно передавати кудись людей, яких українські військові взяли в полон.
З усієї цієї історії, а вона довга й детальна, ми повідомили лише сам факт того, що їх відправили до Республіки Корея - зазначили в ОП.