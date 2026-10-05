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У Південній Кореї розкритикували президента Лі за "гнівну дипломатію" щодо України та попередили про ризик для співпраці

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Оглядач розкритикував реакцію Лі Дже Мена на суперечку з Україною. Він попередив, що конфлікт може зашкодити безпековій співпраці держав.

У Південній Кореї розкритикували президента Лі за "гнівну дипломатію" щодо України та попередили про ризик для співпраці

Жорстка реакція президента Південної Кореї Лі Дже Мена на суперечку з Україною може зашкодити важливій співпраці двох країн у сфері безпеки. Про це йдеться в авторській колонці оглядача Лі Хьон Сана для Korea JoongAng Daily, пише УНН.

Деталі

Суперечка виникла після того, як Володимир Зеленський публічно повідомив про передачу Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених. Сеул заявив про домовленість зберігати інформацію конфіденційною, тоді як в Офісі президента України заперечили існування такої угоди.

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Лі Дже Мен пригрозив Україні "подальшими заходами", якщо Київ не визнає домовленість і не вибачиться. Напруження посилили й заяви керівника Офісу президента Кирила Буданова про зростання військового потенціалу КНДР та ризик інциденту на Корейському півострові з неконтрольованими наслідками.

У Сеулі попередили про ризики для співпраці

Автор колонки вважає реакцію Лі надмірною. На його думку, трактувати слова Буданова як твердження про неминучість війни або бажання України побачити новий конфлікт на Корейському півострові – перебільшення.

Південна Корея не обіцяла військову допомогу Україні в обмін на передачу полонених з КНДР - депутат30.09.26, 16:59 • 4564 перегляди

Він наголосив, що Україна та Південна Корея обмінюються важливою інформацією про тактику й озброєння КНДР та військову співпрацю Пхеньяна з москвою. Україна також допомагає Сеулу розвивати зв'язки з європейськими структурами безпеки та оборони.

Оглядач попередив, що настільки різке особисте втручання президента Південної Кореї звужує простір для дипломатії. На його думку, окремі суперечки з Києвом варто вирішувати так, щоб вони не руйнували ширшу стратегічну співпрацю.

Україна та Південна Корея узгоджують "належне послання" щодо ситуації з полоненими КНДР - ЗМІ02.10.26, 08:35 • 6280 переглядiв

Степан Гафтко

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Південна Корея
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Україна