У Південній Кореї розкритикували президента Лі за "гнівну дипломатію" щодо України та попередили про ризик для співпраці

Жорстка реакція президента Південної Кореї Лі Дже Мена на суперечку з Україною може зашкодити важливій співпраці двох країн у сфері безпеки. Про це йдеться в авторській колонці оглядача Лі Хьон Сана для Korea JoongAng Daily, пише УНН.

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Суперечка виникла після того, як Володимир Зеленський публічно повідомив про передачу Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених. Сеул заявив про домовленість зберігати інформацію конфіденційною, тоді як в Офісі президента України заперечили існування такої угоди.

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Лі Дже Мен пригрозив Україні "подальшими заходами", якщо Київ не визнає домовленість і не вибачиться. Напруження посилили й заяви керівника Офісу президента Кирила Буданова про зростання військового потенціалу КНДР та ризик інциденту на Корейському півострові з неконтрольованими наслідками.

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Автор колонки вважає реакцію Лі надмірною. На його думку, трактувати слова Буданова як твердження про неминучість війни або бажання України побачити новий конфлікт на Корейському півострові – перебільшення.

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Він наголосив, що Україна та Південна Корея обмінюються важливою інформацією про тактику й озброєння КНДР та військову співпрацю Пхеньяна з москвою. Україна також допомагає Сеулу розвивати зв'язки з європейськими структурами безпеки та оборони.

Оглядач попередив, що настільки різке особисте втручання президента Південної Кореї звужує простір для дипломатії. На його думку, окремі суперечки з Києвом варто вирішувати так, щоб вони не руйнували ширшу стратегічну співпрацю.

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