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Трамп выступил на ужине корреспондентов Белого дома с оскорблениями журналистов и политических оппонентов – CNN

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

Президент США Трамп выступил на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, критикуя журналистов и политических оппонентов. CNN защитил своих журналистов после оскорблений президента.

Трамп выступил на ужине корреспондентов Белого дома с оскорблениями журналистов и политических оппонентов – CNN

Президент США Дональд Трамп впервые во время своего нынешнего президентского срока выступил на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, где значительную часть речи посвятил критике журналистов и политических оппонентов. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По данным телеканала, речь длилась более часа. Вместо акцента на предстоящих промежуточных выборах или поддержке кандидатов от Республиканской партии Трамп повторял знакомые шутки, оскорбительные высказывания и критику в адрес СМИ.

Президент высмеял журналистов и демократов

После вступительной части, в которой Трамп упомянул правоохранителей, он перешел к нападкам на журналистов и лидеров Демократической партии. Среди тех, кого он упомянул поименно, были журналисты CNN Кейтлан Коллинз, Андерсон Купер и Джейк Таппер, а также журналист The Wall Street Journal Джош Доузи.

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По информации CNN, реакция аудитории на часть шуток была сдержанной. После одной из них Трамп сам отметил, что считает ее лучшей в своей речи.

CNN встал на защиту своих журналистов

После выступления представитель CNN выступил в защиту Кейтлан Коллинз, которую президент в очередной раз раскритиковал, заявив, что она является "исключительным журналистом, которому доверяют" и которую этим вечером отметили профессиональной наградой.

Как отмечает CNN, часть гостей во время речи общалась между собой, пользовалась телефонами или покидала зал, а после завершения выступления в СМИ и соцсетях появились многочисленные критические отзывы в адрес президента.

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Степан Гафтко

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