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Трамп на старте празднований 250-летия США на фоне Рашмора обрушился с критикой на "коммунизм" - NYT

Киев • УНН

 • 1472 просмотра

Президент США Дональд Трамп выступил с речью у горы Рашмор, где назвал своих политических оппонентов "безбожными" и "злыми" коммунистами. Он призвал Конгресс принять "Закон о спасении Америки" для усиления правил идентификации избирателей.

Трамп на старте празднований 250-летия США на фоне Рашмора обрушился с критикой на "коммунизм" - NYT

За четыре месяца до сложных промежуточных выборов президент США Дональд Трамп на фоне горы Рашмор в преддверии 250-летия страны охарактеризовал своих политических оппонентов как "безбожных", "злых" коммунистов, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

"Мы можем проиграть промежуточные выборы только в том случае, если позволим себе проиграть их, если будем глупыми, неразумными и безрассудными", — заявил он в пятницу, требуя от Конгресса принять так называемый "Закон о спасении Америки" (SAVE America Act), который вводит более строгие правила идентификации избирателей, усложняющие голосование. Он призвал прекратить обструкцию.

Более глубокий смысл речи был очевиден, пишет издание. "Он ужесточал линию атаки, которую Белый дом начал использовать, чтобы остановить новое прогрессивное крыло Демократической партии, которое, похоже, находит отклик у либеральных избирателей", отмечает издание.

Трамп, как пишет издание, "зачитывал апокалиптический текст, пока за ним наблюдали каменные лица Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта и Линкольна". "Он так часто повторял слово "коммунизм", что можно было подумать, что холодная война все еще продолжается", - говорится в публикации NYT.

В своей речи на горе Рашмор в пятницу президент Трамп обрушился с критикой на "коммунизм", заявив, что он является серьезной угрозой для Соединенных Штатов.

"Он не стеснялся в выражениях. Коммунизм, сказал он, является врагом 4 июля 1776 года. Он назвал его большей угрозой, чем Перл-Харбор и даже 11 сентября. Он упомянул Карла Маркса", - указано в публикации.

Речь, как сообщается, началась на оптимистической ноте. "Президент США нарисовал гордый и оптимистичный портрет Соединенных Штатов, описав их как не что иное, как величайшее общество в истории цивилизации. Вся первая половина его речи сводилась к этой фразе: "Вы живете в очень особенном месте – приветствую всех". Толпа была в восторге", - указывает издание.

Вскоре, как указано, он начал менять свою позицию. Он предупредил, что есть люди, которые не хотят, чтобы английский был доминирующим языком в Соединенных Штатах. Он предупредил, что есть люди, которые хотят отобрать у всех оружие. Он пообещал никогда этого не допустить.

Он предупредил о "новичках в нашей стране, которые разделяют идеи, полностью противоречащие нашему образу жизни и нашим великим успехам".

Это, замечает издание, был не первый раз, когда он использовал этот фон для подобной речи. Ровно шесть лет назад он выступал здесь в конце первого срока, когда безуспешно баллотировался на второй. Тогда страна переживала пандемию и была охвачена гражданскими беспорядками после смерти Джорджа Флойда, которые вызвали общенациональную дискуссию о памятниках и исторических личностях. Тем вечером Трамп использовал свою речь, чтобы предупредить о подкрадывании "нового ультралевого фашизма", пишет издание.

В своей второй речи у Рашмора в пятницу, указывает издание, он сменил идеологию.

"Коммунизм - это полная противоположность жизни, свободе и стремлению к счастью, — заявил он. - Это смерть, тирания и погоня за злом".

"Этот мощный, типично американский памятник стал прекрасной сценой для этой речи. Президент любит зрелища, и он использовал это максимально. Военные вертолеты летали туда-сюда перед горой под звуки AC/DC и Lynyrd Skynyrd ("Free Bird", разумеется), за ними следовал бомбардировщик B-52. Когда солнце опустилось за горизонт, большие яркие прожекторы вспыхнули на изящных гранитных лицах четырех президентов, освещая каждый контур, высеченный из камня почти сто лет назад", - отмечается в публикации.

Незадолго до приземления Трампа, как сообщается, налетели грозовые тучи и молнии. "Сладкий запах сосен, пропитанных дождевой водой, наполнил поляну, а град размером с мяч для пинг-понга падал на гору. Президенты выглядели так, будто плакали. Толпа внизу бросилась искать укрытие, прячась в сувенирном магазине и кафе", описали детали в публикации.

Охрана, как указано, была усилена. "Если присмотреться, можно было разглядеть крошечные силуэты мужчин, ходивших по вершине Вашингтона, словно в сцене из фильма "На север через северо-запад".

Когда речь Трампа подходила к концу, он, как отмечает издание, "перешел к последней атаке". "Коммунистическая партия, - сказал он, - состоит из нелегальных иммигрантов, преступников и всех, кто не хочет работать".

Затем он на минуту снова перешел на рассказ о том, какая замечательная Америка. Над головами президентов взлетели фейерверки, и зазвучала знакомая музыка группы Village People.

Трамп опубликовал фото новой 100-долларовой купюры со своей подписью04.07.26, 06:04 • 6584 просмотра

Юлия Шрамко

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