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Forbes
Техніка

У держдумі заявили, що VPN "небезпечні" для росіян і можуть привести їх у "неправильний" інтернет

Київ • УНН

 • 690 перегляди

У держдумі рф заявили, що VPN ведуть росіян до «неправильного» інтернету. У березні їх завантажили 9,2 млн разів.

У держдумі заявили, що VPN "небезпечні" для росіян і можуть привести їх у "неправильний" інтернет

У росії влада намагається відучити громадян, особливо молодь, від постійного використання VPN, називаючи такі сервіси "небезпечними". Про це заявив голова комітету держдуми рф з інформаційної політики сергій боярський, повідомляє The Moscow Times із посиланням на ТАСС, пише УНН.

Деталі

Ми всіляко намагаємося відучити, особливо молодь, перебувати в інтернеті з постійно увімкненим VPN, тому що це небезпечно

– заявив Боярський.

За його словами, VPN може привести росіян "у ті куточки інтернету", від яких держава намагається їх захистити. Саме це депутат назвав одним із головних завдань влади.

Попит на VPN у росії різко зріс

За даними Digital Budget, у березні 2026 року росіяни завантажили VPN-застосунки 9,2 млн разів – у 14 разів більше, ніж роком раніше. Опитування Russian Field показало, що про VPN знають 74% росіян, а 40% активно ними користуються.

росія посилює стеження за поїздками громадян на всіх видах транспорту16.08.26, 07:15 • 15522 перегляди

Раніше російське Мінцифри отримало завдання скоротити використання VPN у країні. Операторам зв'язку, зокрема, доручали готувати обмежувальні заходи щодо закордонного інтернет-трафіку, а великим компаніям – закривати доступ до своїх ресурсів для користувачів VPN.

За даними Forbes, посилити боротьбу з VPN нібито доручив володимир путін у межах закритого доручення. На цьому тлі інтерес росіян до засобів обходу інтернет-обмежень продовжує зростати.

У росії можуть закритися до 30% інтернет-провайдерів через нові вимоги - ЦПД22.08.26, 13:48 • 5568 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Володимир Путін
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