В Раде отменили заседание во вторник 24 марта, пленарная неделя начнется со среды - нардепы
Киев • УНН
Следующая пленарная неделя начнется в среду вместо вторника. Как сообщает нардеп, причиной может быть отсутствие голосов.
Следующую сессионную неделю в Раде действительно планируют начать не со вторника, а со среды. Как сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, пленарный день 24 марта (вторник) отменили, передает УНН.
Из-за нехватки голосов и парламентского кризиса…. Пленарный день 24 марта (вторник) отменили. Парламент начнет свое заседание со среды. Там еще остается четверг-пятница
Нардеп предполагает, что еще четверг может быть "не очень результативным".
Информацию об отмене пленарного дня подтвердил еще один нардеп Алексей Гончаренко.
Дополнение
Первый заместитель главы фракции "Слуга Народа" Андрей Мотовиловец заявил Forbes, что около 40 депутатов готовы сложить мандаты.
Напомним
Летом 2020 года НАБУ сообщило народному депутату Александру Юрченко о подозрении в получении взятки.