SpaceX подала документы на IPO и может принести Маску статус первого триллионера

Компания SpaceX подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций в США, а потенциальная оценка компании может превысить $1,75 трлн. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Reuters и Bloomberg, SpaceX уже передала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США начальные документы для IPO. Если размещение состоится в заявленных масштабах, оно может стать крупнейшим в истории фондового рынка и превысить рекорд Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла $29 млрд.

Маск объявил о строительстве двух заводов по производству чипов SpaceX и Tesla в Техасе

Точные параметры размещения компания официально не раскрыла. В то же время, по данным Reuters, SpaceX может привлечь более $50 млрд, а Bloomberg и Forbes оценивают потенциальный объем сделки примерно до $75 млрд. В случае такой оценки Илон Маск, который сохраняет большую долю в компании, может стать первым в мире долларовым триллионером.

Оценка SpaceX может резко вырасти

По оценкам Forbes, состояние Маска уже превышает $800 млрд. Издание указывает, что после объединения SpaceX с xAI он владеет примерно 43% объединенной структуры. На этом фоне публичное размещение может еще сильнее поднять рыночную оценку компании.

SpaceX остается ключевым игроком в коммерческих космических запусках, а также контролирует спутниковый сервис Starlink. Компания также имеет значительные государственные контракты в США, в частности с NASA и оборонным сектором, что добавляет веса будущему выходу на биржу.

