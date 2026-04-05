SpaceX подала документи на IPO і може принести Маску статус першого трильйонера
Київ • УНН
Компанія SpaceX подала конфіденційну заявку на IPO з оцінкою понад 1,75 трлн доларів. Це розміщення акцій може стати найбільшим в історії ринку.
Компанія SpaceX подала конфіденційну заявку на первинне публічне розміщення акцій у США, а потенційна оцінка компанії може перевищити $1,75 трлн. Про це повідомляє Reuters та Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними Reuters і Bloomberg, SpaceX уже передала до Комісії з цінних паперів і бірж США початкові документи для IPO. Якщо розміщення відбудеться в заявлених масштабах, воно може стати найбільшим в історії фондового ринку та перевищити рекорд Saudi Aramco, яка у 2019 році залучила $29 млрд.
Точні параметри розміщення компанія офіційно не розкрила. Водночас, за даними Reuters, SpaceX може залучити понад $50 млрд, а Bloomberg та Forbes оцінюють потенційний обсяг угоди приблизно до $75 млрд. У разі такої оцінки Ілон Маск, який зберігає велику частку в компанії, може стати першим у світі доларовим трильйонером.
Оцінка SpaceX може різко зрости
За оцінками Forbes, статки Маска вже перевищують $800 млрд. Видання вказує, що після об’єднання SpaceX із xAI він володіє приблизно 43% об’єднаної структури. На цьому тлі публічне розміщення може ще сильніше підняти ринкову оцінку компанії.
SpaceX залишається ключовим гравцем у комерційних космічних запусках, а також контролює супутниковий сервіс Starlink. Компанія також має значні державні контракти у США, зокрема з NASA та оборонним сектором, що додає ваги майбутньому виходу на біржу.
