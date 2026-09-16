Состояние Трампа выросло до $7 млрд, за 2 года он разбогател на $2,7 млрд — Forbes

Состояние президента США Дональда Трампа выросло примерно до $7 млрд после его победы на выборах 2024 года. За этот период он разбогател примерно на $2,7 млрд, главным образом благодаря криптовалютным проектам и зарубежным сделкам, сообщает Forbes, пишет УНН.

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Наибольшую часть состояния Трампа — около $2,4 млрд — Forbes относит к криптовалютным и другим ликвидным активам. Сюда входят доходы от криптопроектов, продажи активов и сделок с инвесторами.

Среди отдельных криптоактивов издание оценивает долю Трампа в его собственном мемкоине примерно в $183 млн, в токенах World Liberty Financial — в $78 млн, а в бизнесе со стейблкоином USD1 — в $233 млн.

Гольф-клубы и курорты оценивают в $1,8 млрд

Американские гольф-клубы Трампа Forbes оценивает в $706 млн. Mar-a-Lago — примерно в $618 млн, Trump National Doral Miami — в $365 млн, а 3 объекта в Шотландии и Ирландии — в общей сложности в $155 млн.

При этом операционная прибыль американских гольф-клубов Трампа выросла с $19 млн в 2020 году до $78 млн в 2025-м. Forbes отмечает, что гольф-бизнес начал стремительно расти после возвращения Трампа в Белый дом.

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Еще около $1,1 млрд приходится на недвижимость. Среди самых дорогих активов — доли в 1290 Avenue of the Americas, 555 California Street, 6 East 57th Street и 40 Wall Street, а также пентхаус в Trump Tower и недвижимость во Флориде.

Долю Трампа в Trump Media and Technology Group, которой принадлежит Truth Social, Forbes оценивает примерно в $1 млрд. При этом сама компания в 2025 году получила лишь $3,7 млн выручки и зафиксировала $712 млн убытков.

Еще около $700 млн приходится на лицензионный бизнес и другие активы Трампа. Только его лицензионные активы Forbes оценивает примерно в $655 млн.

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