Статки Трампа зросли до $7 млрд, за 2 роки він став багатшим на $2,7 млрд – Forbes

Статки президента США Дональда Трампа зросли до приблизно $7 млрд після його перемоги на виборах 2024 року. За цей період він став багатшим приблизно на $2,7 млрд, значною мірою завдяки криптовалютним проєктам та закордонним угодам, повідомляє Forbes, пише УНН.

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Найбільшу частину статків Трампа – близько $2,4 млрд – Forbes відносить до криптовалютних та інших ліквідних активів. Сюди входять доходи від криптопроєктів, продажу активів та угод з інвесторами.

Серед окремих криптоактивів видання оцінює частку Трампа у власному мемкоїні приблизно у $183 млн, токенах World Liberty Financial – у $78 млн, а бізнесі зі стейблкоїном USD1 – у $233 млн.

Гольф-клуби та курорти оцінюють у $1,8 млрд

Американські гольф-клуби Трампа Forbes оцінює у $706 млн. Mar-a-Lago – приблизно у $618 млн, Trump National Doral Miami – у $365 млн, а 3 об'єкти у Шотландії та Ірландії – загалом у $155 млн.

При цьому операційний прибуток американських гольф-клубів Трампа зріс із $19 млн у 2020 році до $78 млн у 2025-му. Forbes зазначає, що гольф-бізнес почав стрімко зростати після повернення Трампа до Білого дому.

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Ще близько $1,1 млрд припадає на нерухомість. Серед найдорожчих активів – частки в 1290 Avenue of the Americas, 555 California Street, 6 East 57th Street та 40 Wall Street, а також пентхаус у Trump Tower і нерухомість у Флориді.

Частку Трампа в Trump Media and Technology Group, якій належить Truth Social, Forbes оцінює приблизно в $1 млрд. Водночас сама компанія у 2025 році отримала лише $3,7 млн виторгу та зафіксувала $712 млн збитків.

Ще близько $700 млн припадає на ліцензійний бізнес та інші активи Трампа. Лише його ліцензійні активи Forbes оцінює приблизно у $655 млн.

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