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Financial Times

Канада выделит 500 млн евро на кредит ЕС для поддержки Украины

Киев • УНН

 • 950 просмотра

Канада присоединится к кредиту ЕС для Украины на 2026–2027 годы и внесет 500 млн евро. Средства направят на оборону и восстановление.

Канада выделит 500 млн евро на кредит ЕС для поддержки Украины

Канада присоединится к предоставлению займа в поддержку Украины (Ukraine Support Loan), который Европейский союз предусмотрел на 2026–2027 годы, и выделит 500 млн евро. Об этом на совместной с президентом Европейского совета Антониу Коштой пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает УНН.

Детали

По его словам, первый взнос Канады составит 500 млн евро, и это является "важным и эффективным механизмом, который использует замороженные средства для предоставления крайне необходимой Украине помощи".

Речь идет, конечно, и о существенной поддержке обороны и восстановления Украины. Мы также поговорили о более широких финансовых потребностях Украины и потребностях в сфере безопасности

- отметил премьер-министр Канады.

В свою очередь Кошта поблагодарил Канаду за решение присоединиться к этому займу.

"Это — мощный сигнал нашей долгосрочной общей приверженности Украине", — подчеркнул президент Европейского совета.

Напомним

Несколько дней назад премьер-министр Канады Марк Карни сказал, что обеспокоен манипуляциями с системой спутниковой связи Starlink компании SpaceX, которые осложнили оборону Украины, и предположил, что сообщения об участии Илона Маска показывают, почему он сосредоточен на том, чтобы сделать Канаду менее зависимой от любой страны или технологии.

ЕС отказался от идеи предоставить Канаде статус ассоциированного члена из-за возражений Германии и Франции — Politico29.10.26, 04:35 • 4752 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Марк Карни
Антониу Кошта
Европейский Союз
Канада
Украина