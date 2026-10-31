Канада виділить 500 млн євро на позику ЄС для підтримки України
Київ • УНН
Канада долучиться до позики ЄС для України на 2026-2027 роки та внесе 500 млн євро. Кошти спрямують на оборону й відбудову.
Канада долучиться до надання позики на підтримку України (Ukraine Support Loan), яку Європейський Союз передбачив на 2026–2027 роки, та виділить 500 млн євро. Про це під час спільної з президентом Євроради Антоніу Коштою пресконференції заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє УНН.
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За його словами, перший внесок Канади становитиме 500 млн євро, і це є "важливим та ефективним механізмом, що використовує заморожені кошти для надання дуже потрібної Україні допомоги".
Йдеться, звісно, і про суттєву підтримку оборони та відбудови України. Ми поговорили й про ширші фінансові та безпекові потреби України
У свою чергу Кошта подякував Канаді за рішення долучитися до цієї позики.
"Це - потужний сигнал нашої довготривалої спільної відданості Україні", - наголосив президент Євроради.
Нагадаємо
Днями прем'єр-міністр Канади Марк Карні сказав, що він стурбований маніпуляціями супутниковою системою Starlink компанії SpaceX, які ускладнили оборону для України, і припустив, що повідомлення про участь Ілона Маска показують, чому він зосереджений на тому, щоб зробити Канаду менш залежною від будь-якої країни чи технології.
ЄС відмовився від ідеї надати Канаді статус асоційованого члена через заперечення Німеччини та Франції – Politico29.10.26, 04:35 • 4736 переглядiв