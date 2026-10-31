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Канада виділить 500 млн євро на позику ЄС для підтримки України

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Канада долучиться до позики ЄС для України на 2026-2027 роки та внесе 500 млн євро. Кошти спрямують на оборону й відбудову.

Канада виділить 500 млн євро на позику ЄС для підтримки України

Канада долучиться до надання позики на підтримку України (Ukraine Support Loan), яку Європейський Союз передбачив на 2026–2027 роки, та виділить 500 млн євро. Про це під час спільної з президентом Євроради Антоніу Коштою пресконференції заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, перший внесок Канади становитиме 500 млн євро, і це є "важливим та ефективним механізмом, що використовує заморожені кошти для надання дуже потрібної Україні допомоги".

Йдеться, звісно, і про суттєву підтримку оборони та відбудови України. Ми поговорили й про ширші фінансові та безпекові потреби України

- зазначив премʼєр Канади.

У свою чергу Кошта подякував Канаді за рішення долучитися до цієї позики.

"Це - потужний сигнал нашої довготривалої спільної відданості Україні", - наголосив президент Євроради.

Нагадаємо

Днями прем'єр-міністр Канади Марк Карні сказав, що він стурбований маніпуляціями супутниковою системою Starlink компанії SpaceX, які ускладнили оборону для України, і припустив, що повідомлення про участь Ілона Маска показують, чому він зосереджений на тому, щоб зробити Канаду менш залежною від будь-якої країни чи технології.

ЄС відмовився від ідеї надати Канаді статус асоційованого члена через заперечення Німеччини та Франції – Politico29.10.26, 04:35 • 4736 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаСвіт
Війна в Україні
Марк Карні
Антоніу Кошта
Європейський Союз
Канада
Україна