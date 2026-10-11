Зеленский сообщил о новых миллиардах от ЕС и российских ударах после объявления энергетического перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Канады Марком Карни сообщил о новой военной помощи ЕС, усилении противовоздушной обороны и продолжении российских атак несмотря на объявленное Дональдом Трампом энергетическое перемирие. Об этом глава государства написал в Telegram, пишет УНН.

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По словам Зеленского, Украина уже получила от Евросоюза 1,24 млрд евро на оборонные нужды. Кроме того, на следующей неделе ожидается новый пакет военной поддержки.

Благодарен за подтверждение, что еще около 3 миллиардов евро военной поддержки будут выделены уже на следующей неделе. Это средства, которые нас усилят — заявил президент.

россия продолжает удары несмотря на заявление Трампа

Зеленский подчеркнул, что российские войска атаковали украинскую энергетику уже после объявления американским президентом договоренности о прекращении таких ударов.

Как раз перед нашим разговором россияне ударили «шахедом» по электростанции в Киеве, и во многих районах были перебои с электроснабжением. Позже были удары по энергообъектам в Харьковской области. И это уже ПОСЛЕ заявления Президента Соединенных Штатов об энергетическом прекращении огня — сообщил Зеленский.

Во время разговора с Карни президент также обсудил усиление противоракетной обороны, в частности участие Канады в создании совместной с Европой антибаллистической системы FREYJA.

Украина поддерживает такой шаг, и мы об этом заявили, но сейчас нужен ответ россии — что россия скажет Президенту Америки и прекратит ли удары по нашей энергетике — подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент сообщил о договоренности с фон дер Ляйен координировать дальнейшие действия и работать над открытием остальных переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС до конца года.

Зеленский поддержал энергетическое перемирие с РФ, предложенное Трампом, и отдал соответствующие приказы ВСУ