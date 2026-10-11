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Зеленский сообщил о новых миллиардах от ЕС и российских ударах после объявления энергетического перемирия

Киев • УНН

 • 1522 просмотра

ЕС готовит для Украины около €3 млрд военной помощи. Зеленский заявил, что Россия нанесла удар по энергетике после объявления перемирия.

Зеленский сообщил о новых миллиардах от ЕС и российских ударах после объявления энергетического перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Канады Марком Карни сообщил о новой военной помощи ЕС, усилении противовоздушной обороны и продолжении российских атак несмотря на объявленное Дональдом Трампом энергетическое перемирие. Об этом глава государства написал в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, Украина уже получила от Евросоюза 1,24 млрд евро на оборонные нужды. Кроме того, на следующей неделе ожидается новый пакет военной поддержки.

Благодарен за подтверждение, что еще около 3 миллиардов евро военной поддержки будут выделены уже на следующей неделе. Это средства, которые нас усилят

— заявил президент.

россия продолжает удары несмотря на заявление Трампа

Зеленский подчеркнул, что российские войска атаковали украинскую энергетику уже после объявления американским президентом договоренности о прекращении таких ударов.

Как раз перед нашим разговором россияне ударили «шахедом» по электростанции в Киеве, и во многих районах были перебои с электроснабжением. Позже были удары по энергообъектам в Харьковской области. И это уже ПОСЛЕ заявления Президента Соединенных Штатов об энергетическом прекращении огня

— сообщил Зеленский.

Во время разговора с Карни президент также обсудил усиление противоракетной обороны, в частности участие Канады в создании совместной с Европой антибаллистической системы FREYJA.

Украина поддерживает такой шаг, и мы об этом заявили, но сейчас нужен ответ россии — что россия скажет Президенту Америки и прекратит ли удары по нашей энергетике

— подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент сообщил о договоренности с фон дер Ляйен координировать дальнейшие действия и работать над открытием остальных переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС до конца года.

Зеленский поддержал энергетическое перемирие с РФ, предложенное Трампом, и отдал соответствующие приказы ВСУ11.10.26, 19:39 • 18652 просмотра

Степан Гафтко

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