Зеленський повідомив про нові мільярди від ЄС та російські удари після оголошення енергетичного перемир'я

Президент України Володимир Зеленський після переговорів із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Канади Марком Карні повідомив про нову військову допомогу ЄС, посилення протиповітряної оборони та продовження російських атак попри оголошене Дональдом Трампом енергетичне перемир'я. Про це глава держави написав у Telegram, пише УНН.

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За словами Зеленського, Україна вже отримала від Євросоюзу 1,24 млрд євро на оборонні потреби. Крім того, наступного тижня очікується новий пакет військової підтримки.

Вдячний за підтвердження, що ще близько 3 мільярдів євро військової підтримки будуть виділені вже наступного тижня. Це кошти, які нас посилять – заявив президент.

росія продовжує удари попри заяву Трампа

Зеленський наголосив, що російські війська атакували українську енергетику вже після оголошення американським президентом домовленості про припинення таких ударів.

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Якраз перед нашою розмовою росіяни вдарили "шахедом" по електростанції у Києві, і в багатьох районах були знеструмлення. Пізніше були удари по енергообʼєктах на Харківщині. І це вже ПІСЛЯ заяви Президента Сполучених Штатів про енергетичне припинення вогню – повідомив Зеленський.

Під час розмови з Карні президент також обговорив посилення протиракетної оборони, зокрема участь Канади у створенні спільної з Європою антибалістичної системи FREYJA.

Україна підтримує такий крок, і ми про це заявили, але зараз потрібна відповідь росії – що росія скаже Президенту Америки і чи припинить удари по нашій енергетиці – наголосив Зеленський.

Окремо президент повідомив про домовленість із фон дер Ляєн координувати подальші дії та працювати над відкриттям решти переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС до кінця року.

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