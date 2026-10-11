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Зеленський повідомив про нові мільярди від ЄС та російські удари після оголошення енергетичного перемир'я

Київ • УНН

 • 458 перегляди

ЄС готує для України близько €3 млрд військової допомоги. Зеленський заявив, що росія вдарила по енергетиці після оголошення перемир’я.

Зеленський повідомив про нові мільярди від ЄС та російські удари після оголошення енергетичного перемир'я

Президент України Володимир Зеленський після переговорів із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Канади Марком Карні повідомив про нову військову допомогу ЄС, посилення протиповітряної оборони та продовження російських атак попри оголошене Дональдом Трампом енергетичне перемир'я. Про це глава держави написав у Telegram, пише УНН.

Деталі

За словами Зеленського, Україна вже отримала від Євросоюзу 1,24 млрд євро на оборонні потреби. Крім того, наступного тижня очікується новий пакет військової підтримки.

Вдячний за підтвердження, що ще близько 3 мільярдів євро військової підтримки будуть виділені вже наступного тижня. Це кошти, які нас посилять

– заявив президент.

росія продовжує удари попри заяву Трампа

Зеленський наголосив, що російські війська атакували українську енергетику вже після оголошення американським президентом домовленості про припинення таких ударів.

ЄС виділить Україні додаткові кошти на дрони та ракети вже цього тижня – фон дер Ляєн11.10.26, 20:35 • 6660 переглядiв

Якраз перед нашою розмовою росіяни вдарили "шахедом" по електростанції у Києві, і в багатьох районах були знеструмлення. Пізніше були удари по енергообʼєктах на Харківщині. І це вже ПІСЛЯ заяви Президента Сполучених Штатів про енергетичне припинення вогню

– повідомив Зеленський.

Під час розмови з Карні президент також обговорив посилення протиракетної оборони, зокрема участь Канади у створенні спільної з Європою антибалістичної системи FREYJA.

Україна підтримує такий крок, і ми про це заявили, але зараз потрібна відповідь росії – що росія скаже Президенту Америки і чи припинить удари по нашій енергетиці

– наголосив Зеленський.

Окремо президент повідомив про домовленість із фон дер Ляєн координувати подальші дії та працювати над відкриттям решти переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС до кінця року.

Зеленський підтримав енергетичне перемир'я з рф, запропоноване Трампом та віддав відповідні накази ЗСУ11.10.26, 19:39 • 14151 перегляд

Степан Гафтко

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