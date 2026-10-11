ЄС виділить Україні додаткові кошти на дрони та ракети вже цього тижня – фон дер Ляєн

Європейський Союз цього тижня надасть Україні додаткове фінансування для закупівлі дронів і ракет, щоб посилити обороноздатність країни та захистити її повітряний простір. Про це після розмови з президентом Володимиром Зеленським повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

Очільниця Єврокомісії також висловила повну підтримку ініціативі Зеленського щодо припинення вогню, яке має захистити енергетичну інфраструктуру України та росії, а також світові постачання продовольства.

За її словами, війна перейшла в нову, ще похмурішу фазу. росія не досягає швидкого просування на полі бою та продовжує атакувати цивільне населення далеко від лінії фронту.

Україна стане однією з головних тем саміту ЄС

Фон дер Ляєн повідомила, що цього тижня лідери Євросоюзу обговорять фінансові потреби України на наступний рік і можливості залучення додаткової міжнародної підтримки.

Окрему увагу приділять зміцненню української протиповітряної оборони. Саме для цього ЄС планує виділити нові кошти на безпілотники та ракети.

Крім того, президентка Єврокомісії виступила за відкриття ще 2 переговорних кластерів у процесі вступу України до ЄС, наголосивши, що євроінтеграційний процес набирає обертів.

Україна запровадила нові санкції проти виробників "Іскандерів" і "Цирконів" та фінансових посередників рф