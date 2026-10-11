ЕС выделит Украине дополнительные средства на дроны и ракеты уже на этой неделе — фон дер Ляйен

Европейский Союз на этой неделе предоставит Украине дополнительное финансирование для закупки дронов и ракет, чтобы усилить обороноспособность страны и защитить ее воздушное пространство. Об этом после разговора с президентом Владимиром Зеленским сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Глава Еврокомиссии также выразила полную поддержку инициативе Зеленского по прекращению огня, которое должно защитить энергетическую инфраструктуру Украины и россии, а также мировые поставки продовольствия.

По ее словам, война перешла в новую, еще более мрачную фазу. россия не добивается быстрого продвижения на поле боя и продолжает атаковать гражданское население далеко от линии фронта.

Украина станет одной из главных тем саммита ЕС

Фон дер Ляйен сообщила, что на этой неделе лидеры Евросоюза обсудят финансовые потребности Украины на следующий год и возможности привлечения дополнительной международной поддержки.

Отдельное внимание уделят укреплению украинской противовоздушной обороны. Именно для этого ЕС планирует выделить новые средства на беспилотники и ракеты.

Кроме того, президент Еврокомиссии выступила за открытие еще 2 переговорных кластеров в процессе вступления Украины в ЕС, подчеркнув, что процесс евроинтеграции набирает обороты.

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