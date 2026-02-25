Норвезький газ, PURL і NASAMS допомогли Україні пройти найважчу зиму під ударами рф – Зеленський

Підтримка Норвегії в енергетиці та протиповітряній обороні стала одним із ключових чинників, які дозволили Україні втримати енергосистему та захистити критичну інфраструктуру під час масованих російських атак узимку. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання щодо ефективності норвезької допомоги, глава держави наголосив, що вона була критично важливою в умовах цілеспрямованих ударів рф по енергетиці.

За словами Зеленського, через дефіцит електроенергії Україна була змушена збільшувати споживання газу.

Іноді ми використовували більше газу через цей дефіцит із електроенергією, і ми отримали цей додатковий газ. Здебільшого від Норвегії – сказав Президент.

Він підкреслив, що допомога була надана максимально оперативно.

Ми працювали з Норвегією, з деякими іншими партнерами, але від Норвегії, як я і просив, практично негайно ми отримали цю підтримку – додав Зеленський.

Окремо президент зупинився на ролі програми PURL у посиленні протиповітряної оборони України.

У нас було дуже багато викликів. Ми чекали на ракети до Patriot, особливо на ракети PAC-3, тому що цієї зими було багато атак не лише крилатими ракетами, а й балістичними – пояснив він.

Зеленський наголосив, що саме ракети PAC-3 є ключовими для протидії балістичним загрозам.

Протибалістика працює лише PAC-3, PAC-2 не працюють. Я думаю, що Норвегія була одним із найбільших і найшвидших донорів у цій програмі. І це було дуже важливо – зазначив Президент.

Також глава держави відзначив роль норвезьких систем NASAMS у захисті української енергетичної інфраструктури.

У нас є інфраструктура NASAMS. Це не одна, не дві і не п’ять систем. Я не хочу ділитися конкретною кількістю, але всі NASAMS працюють саме на збереження енергетики – сказав Зеленський.

За його словами, ці системи прикривали ключові об’єкти.

У нас є 230 пріоритетних об’єктів, які потрібно захищати. Частину з них оберігали NASAMS. Ми за це дуже вдячні – підсумував Президент.

Нагадаємо

