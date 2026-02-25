$43.260.03
Ексклюзив
13:55 • 4580 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 6830 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 10194 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 17225 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 18042 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 22741 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 20729 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 18614 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22679 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 29208 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Рубрики





Норвезький газ, PURL і NASAMS допомогли Україні пройти найважчу зиму під ударами рф – Зеленський

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Президент Зеленський заявив, що підтримка Норвегії в енергетиці та протиповітряній обороні дозволила Україні втримати енергосистему та захистити інфраструктуру взимку. Допомога включала додатковий газ та ракети PAC-3 для протидії балістичним загрозам, а також системи NASAMS для захисту енергетичних об'єктів.

Норвезький газ, PURL і NASAMS допомогли Україні пройти найважчу зиму під ударами рф – Зеленський

Підтримка Норвегії в енергетиці та протиповітряній обороні стала одним із ключових чинників, які дозволили Україні втримати енергосистему та захистити критичну інфраструктуру під час масованих російських атак узимку. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії, передає УНН

Деталі

Відповідаючи на запитання щодо ефективності норвезької допомоги, глава держави наголосив, що вона була критично важливою в умовах цілеспрямованих ударів рф по енергетиці.

За словами Зеленського, через дефіцит електроенергії Україна була змушена збільшувати споживання газу.

Іноді ми використовували більше газу через цей дефіцит із електроенергією, і ми отримали цей додатковий газ. Здебільшого від Норвегії 

– сказав Президент.

Він підкреслив, що допомога була надана максимально оперативно.

Ми працювали з Норвегією, з деякими іншими партнерами, але від Норвегії, як я і просив, практично негайно ми отримали цю підтримку 

– додав Зеленський.

Окремо президент зупинився на ролі програми PURL у посиленні протиповітряної оборони України.

У нас було дуже багато викликів. Ми чекали на ракети до Patriot, особливо на ракети PAC-3, тому що цієї зими було багато атак не лише крилатими ракетами, а й балістичними 

– пояснив він.

Зеленський наголосив, що саме ракети PAC-3 є ключовими для протидії балістичним загрозам.

Протибалістика працює лише PAC-3, PAC-2 не працюють. Я думаю, що Норвегія була одним із найбільших і найшвидших донорів у цій програмі. І це було дуже важливо 

– зазначив Президент.

Також глава держави відзначив роль норвезьких систем NASAMS у захисті української енергетичної інфраструктури.

У нас є інфраструктура NASAMS. Це не одна, не дві і не п’ять систем. Я не хочу ділитися конкретною кількістю, але всі NASAMS працюють саме на збереження енергетики 

– сказав Зеленський.

За його словами, ці системи прикривали ключові об’єкти.

У нас є 230 пріоритетних об’єктів, які потрібно захищати. Частину з них оберігали NASAMS. Ми за це дуже вдячні 

– підсумував Президент.

Нагадаємо

Українські дрони-перехоплювачі знищують кожен третій ворожий безпілотник. Головним викликом залишаються російські дрони, такі як "Шахеди", "Гербери" та "Італмаси".

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітика
