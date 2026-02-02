$42.850.00
1 лютого, 12:49
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Поглиблення кризи у відносинах: США звинувачують Кубу у втручанні в роботу дипломата в Гавані

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Сполучені Штати звинуватили Кубу у втручанні в роботу їхнього головного дипломата в Гавані після залякування його кубинцями. Держдепартамент США зажадав від Гавани припинити відправляти осіб для втручання в дипломатичну роботу тимчасового повіреного у справах США Майка Хаммера.

Поглиблення кризи у відносинах: США звинувачують Кубу у втручанні в роботу дипломата в Гавані

Сполучені Штати звинуватили Кубу у втручанні в роботу їхнього головного дипломата в Гавані після того, як невеликі групи кубинців нібито залякували його під час зустрічей з мешканцями та представниками церкви за межами столиці. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на тлі зростання напруженості між двома країнами Державний департамент США у соціальних мережах звинуватив кубинський уряд у "невдалій тактиці залякування" та зажадав, щоб Гавана припинила "відправляти осіб для втручання в дипломатичну роботу" тимчасового повіреного у справах США Майка Хаммера.

Хаммер, кар'єрний дипломат, який прибув на Кубу наприкінці 2024 року, багато подорожував островом, щоб зустрічатися з політичними дисидентами, представниками католицької церкви та іншими. Кубинський уряд звинувачує його у прагненні розпалювати заворушення

- пише видання.

Вказується, що у суботу Хаммер опублікував відео, в якому описує "ймовірні домагання" після зустрічі з місцевими церковними лідерами.

Коли я вийшов з парафії, кілька комуністів, безперечно розчаровані тим, як погано йде революція, вигукували на мене непристойності

- розповів дипломат.

Згодом з’явилося ще кілька відео, на яких показано невеликі групи людей у ​​двох місцях під час нічних відключень електроенергії, які знущаються з Хаммера вигуками "Вбивця!" та "Імперіаліст!".

ЗМІ додає, що Міністерство закордонних справ Куби минулого року докоряло Хаммеру за поведінку, яку воно назвало "інтервенціоністською", і стверджувало, що він підбурював кубинців до злочинів та нападів на державу. Посольство США заперечує ці звинувачення та стверджує, що Хаммер просто виконує свою роботу.

Контекст

Днями президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через загрозу з боку Куби, запроваджуючи нову систему мит. Це дозволить США вводити тарифи на товари з країн, які постачають нафту на Кубу.

У відповідь міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес оголосив "міжнародний надзвичайний стан" через ситуацію у відносинах зі США.

Кубі залишилося запасів нафти на 15-20 днів через енергетичну блокаду Трампа30.01.26, 07:34 • 4749 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Куба
Державний департамент США
Дональд Трамп