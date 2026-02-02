Поглиблення кризи у відносинах: США звинувачують Кубу у втручанні в роботу дипломата в Гавані

Сполучені Штати звинуватили Кубу у втручанні в роботу їхнього головного дипломата в Гавані після того, як невеликі групи кубинців нібито залякували його під час зустрічей з мешканцями та представниками церкви за межами столиці. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на тлі зростання напруженості між двома країнами Державний департамент США у соціальних мережах звинуватив кубинський уряд у "невдалій тактиці залякування" та зажадав, щоб Гавана припинила "відправляти осіб для втручання в дипломатичну роботу" тимчасового повіреного у справах США Майка Хаммера.

Хаммер, кар'єрний дипломат, який прибув на Кубу наприкінці 2024 року, багато подорожував островом, щоб зустрічатися з політичними дисидентами, представниками католицької церкви та іншими. Кубинський уряд звинувачує його у прагненні розпалювати заворушення - пише видання.

Вказується, що у суботу Хаммер опублікував відео, в якому описує "ймовірні домагання" після зустрічі з місцевими церковними лідерами.

Коли я вийшов з парафії, кілька комуністів, безперечно розчаровані тим, як погано йде революція, вигукували на мене непристойності - розповів дипломат.

Згодом з’явилося ще кілька відео, на яких показано невеликі групи людей у ​​двох місцях під час нічних відключень електроенергії, які знущаються з Хаммера вигуками "Вбивця!" та "Імперіаліст!".

ЗМІ додає, що Міністерство закордонних справ Куби минулого року докоряло Хаммеру за поведінку, яку воно назвало "інтервенціоністською", і стверджувало, що він підбурював кубинців до злочинів та нападів на державу. Посольство США заперечує ці звинувачення та стверджує, що Хаммер просто виконує свою роботу.

Контекст

Днями президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через загрозу з боку Куби, запроваджуючи нову систему мит. Це дозволить США вводити тарифи на товари з країн, які постачають нафту на Кубу.

У відповідь міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес оголосив "міжнародний надзвичайний стан" через ситуацію у відносинах зі США.

Кубі залишилося запасів нафти на 15-20 днів через енергетичну блокаду Трампа