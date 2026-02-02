Углубление кризиса в отношениях: США обвиняют Кубу во вмешательстве в работу дипломата в Гаване

$42.850.00
1 февраля, 12:49 • 10312 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 19624 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 38343 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 25802 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
1 февраля, 10:11 • 33999 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 26855 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 44746 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 60844 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
31 января, 16:54 • 38894 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36177 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
КПП "Рафах" на границе Газы и Египта заработает уже завтра, но с ограничениями1 февраля, 16:14 • 3874 просмотра
Еще один день с графиками и без: завтра по всей Украине планируют отключать свет1 февраля, 16:27 • 5774 просмотра
Первые 10 тысяч "Пакетов тепла" получили жители Киева и области: что в них1 февраля, 16:40 • 9206 просмотра
12 человек погибли, еще 16 ранены: в Нацполиции уточнили данные после атаки рф на автобус с шахтерами20:52 • 3928 просмотра
Демократы одержали победу на выборах в Сенат Техаса в "округе республиканцев"21:48 • 3760 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
31 января, 10:00 • 60280 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
30 января, 18:21 • 88210 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 65290 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 72044 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 72896 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петр Павел
Али Хаменеи
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Иран
Абу-Даби
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 19697 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 30556 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 33099 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 35888 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 37704 просмотра
Углубление кризиса в отношениях: США обвиняют Кубу во вмешательстве в работу дипломата в Гаване

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Соединенные Штаты обвинили Кубу во вмешательстве в работу их главного дипломата в Гаване после запугивания его кубинцами. Госдепартамент США потребовал от Гаваны прекратить отправлять лиц для вмешательства в дипломатическую работу временного поверенного в делах США Майка Хаммера.

Углубление кризиса в отношениях: США обвиняют Кубу во вмешательстве в работу дипломата в Гаване

Соединенные Штаты обвинили Кубу во вмешательстве в работу их главного дипломата в Гаване после того, как небольшие группы кубинцев якобы запугивали его во время встреч с жителями и представителями церкви за пределами столицы. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что на фоне роста напряженности между двумя странами Государственный департамент США в социальных сетях обвинил кубинское правительство в «неудачной тактике запугивания» и потребовал, чтобы Гавана прекратила «отправлять лиц для вмешательства в дипломатическую работу» временного поверенного в делах США Майка Хаммера.

Хаммер, карьерный дипломат, прибывший на Кубу в конце 2024 года, много путешествовал по острову, чтобы встречаться с политическими диссидентами, представителями католической церкви и другими. Кубинское правительство обвиняет его в стремлении разжигать беспорядки

- пишет издание.

Указывается, что в субботу Хаммер опубликовал видео, в котором описывает «вероятные домогательства» после встречи с местными церковными лидерами.

Когда я вышел из прихода, несколько коммунистов, несомненно разочарованные тем, как плохо идет революция, выкрикивали в меня непристойности

- рассказал дипломат.

Впоследствии появилось еще несколько видео, на которых показаны небольшие группы людей в двух местах во время ночных отключений электроэнергии, которые издеваются над Хаммером выкриками «Убийца!» и «Империалист!»

СМИ добавляет, что Министерство иностранных дел Кубы в прошлом году упрекало Хаммера за поведение, которое оно назвало «интервенционистским», и утверждало, что он подстрекал кубинцев к преступлениям и нападениям на государство. Посольство США отрицает эти обвинения и утверждает, что Хаммер просто выполняет свою работу.

Контекст

На днях президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы, вводя новую систему пошлин. Это позволит США вводить тарифы на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу.

В ответ министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес объявил «международное чрезвычайное положение» из-за ситуации в отношениях с США.

Кубе осталось запасов нефти на 15-20 дней из-за энергетической блокады Трампа30.01.26, 07:34 • 4749 просмотров

Вадим Хлюдзинский

