Углубление кризиса в отношениях: США обвиняют Кубу во вмешательстве в работу дипломата в Гаване

Соединенные Штаты обвинили Кубу во вмешательстве в работу их главного дипломата в Гаване после того, как небольшие группы кубинцев якобы запугивали его во время встреч с жителями и представителями церкви за пределами столицы. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что на фоне роста напряженности между двумя странами Государственный департамент США в социальных сетях обвинил кубинское правительство в «неудачной тактике запугивания» и потребовал, чтобы Гавана прекратила «отправлять лиц для вмешательства в дипломатическую работу» временного поверенного в делах США Майка Хаммера.

Хаммер, карьерный дипломат, прибывший на Кубу в конце 2024 года, много путешествовал по острову, чтобы встречаться с политическими диссидентами, представителями католической церкви и другими. Кубинское правительство обвиняет его в стремлении разжигать беспорядки - пишет издание.

Указывается, что в субботу Хаммер опубликовал видео, в котором описывает «вероятные домогательства» после встречи с местными церковными лидерами.

Когда я вышел из прихода, несколько коммунистов, несомненно разочарованные тем, как плохо идет революция, выкрикивали в меня непристойности - рассказал дипломат.

Впоследствии появилось еще несколько видео, на которых показаны небольшие группы людей в двух местах во время ночных отключений электроэнергии, которые издеваются над Хаммером выкриками «Убийца!» и «Империалист!»

СМИ добавляет, что Министерство иностранных дел Кубы в прошлом году упрекало Хаммера за поведение, которое оно назвало «интервенционистским», и утверждало, что он подстрекал кубинцев к преступлениям и нападениям на государство. Посольство США отрицает эти обвинения и утверждает, что Хаммер просто выполняет свою работу.

Контекст

На днях президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы, вводя новую систему пошлин. Это позволит США вводить тарифы на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу.

В ответ министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес объявил «международное чрезвычайное положение» из-за ситуации в отношениях с США.

