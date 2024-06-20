Замбія приєдналась до комюніке Глобального саміту миру - Зеленський
Київ • УНН
Замбія приєдналася до комюніке Глобального саміту миру, підтримавши зусилля з побудови справедливого і стійкого миру, про що оголосив Президент України Володимир Зеленський.
Республіка Замбія, яка розташована на Африканському континенті, приєдналась до комюніке Глобального саміту миру, повідомив у четвер Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Вдячний Замбії за приєднання до комюніке Саміту миру й підтримку зусиль, спрямованих на досягнення сталого, всеосяжного та справедливого миру
За його словами, відзначається зростання підтримки Саміту миру та його підсумкового комюніке на всіх континентах, зокрема в Африці.
Президент також наголосив, що Замбія, разом з іншими африканськими країнами, займає чітку позицію на підтримку Статуту ООН, миру та прогресу.
Зеленський наголосив, що Формула миру – це інклюзивний формат, який дає змогу кожній країні висловитися і зробити свій внесок у досягнення спільних цілей.
"Закликаємо всі миролюбні країни приєднатися до комюніке та реалізації Формули миру. Разом ми здатні відновити мир, стабільний розвиток і взаємоповагу в міжнародних відносинах", - додав голова держави.
Зеленський: до комюніке Саміту миру приєдналась Організація американських держав19.06.24, 14:59 • 19832 перегляди