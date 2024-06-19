Зеленський: до комюніке Саміту миру приєдналась Організація американських держав
Київ • УНН
Організація американських держав приєдналася до комюніке Саміту миру, повідомив у середу Президент України Володимир Зеленський.
Організація американських держав приєдналася до підписантів комюніке Саміту миру, повідомив у середу Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Ще один підпис під комюніке першого Саміту миру. Організація американських держав приєдналася до документа
Президент висловив вдячність ОАД, важливій регіональній організації, яка об'єднує 32 держави з Південної та Північної Америки, і її Генеральному секретареві Луїсу Альмагро "за підтримку глобальних зусиль із відновлення повної сили Статуту ООН".
"Комюніке першого Саміту миру підписує все більша кількість держав та організацій, що свідчить про його глобальне значення. Документ посилює повагу до основоположних норм міжнародного права, які захищають усі миролюбні нації. Ми продовжуємо закликати всіх приєднуватися до наших глобальних зусиль, які сприяють рівності для всіх націй, наближають справедливий мир для України та створюють можливості для глобального лідерства," - зазначив Зеленський.
Зеленський: до комюніке Саміту миру приєдналась Антигуа і Барбуда19.06.24, 11:20 • 30633 перегляди