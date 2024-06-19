Организация американских государств присоединилась к подписантам коммюнике Саммита мира, сообщил в среду Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Еще одна подпись под коммюнике первого Саммита мира. Организация американских государств присоединилась к документу - сообщил Зеленский в X.

Президент выразил благодарность ОАГ, важной региональной организации, объединяющей 32 государства из Южной и Северной Америки, и ее Генеральному секретарю Луису Альмагро "за поддержку глобальных усилий по восстановлению полной силы Устава ООН".

"Коммюнике первого Саммита мира подписывает все большее количество государств и организаций, что свидетельствует о его глобальном значении. Документ усиливает уважение к основополагающим нормам международного права, которые защищают все миролюбивые нации. Мы продолжаем призывать всех присоединяться к нашим глобальным усилиям, которые способствуют равенству для всех наций, приближают справедливый мир для Украины и создают возможности для глобального лидерства" - отметил Зеленский.



Зеленский: к коммюнике Саммита мира присоединилась Антигуа и Барбуда