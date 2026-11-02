Перепады напряжения остановили движение в части метро в Киеве

Из-за колебаний напряжения в электросети в Киеве 2 ноября утром внесли изменения в работу метро и скоростного трамвая на Борщаговской линии. Об этом сообщили в КГГА, пишет УНН.

Изменения в работе столичного метрополитена и скоростного трамвая на Борщаговской линии. На "зелёной" линии между станциями "Осокорки" — "Красный хутор" и на наземном участке "красной" линии движение поездов временно приостановлено из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания - сначала указали в КГГА.

Позже в КГГА сообщили, что "движение поездов на "красной" линии метро восстановлено в обычном режиме". Поезда курсируют между станциями "Академгородок" — "Лесная".

"На "зелёной" линии между станциями "Осокорки" — "Красный хутор" в настоящее время поезда не курсируют", — отметили в КГГА.

"Синяя" линия работает в обычном режиме.

Также приостановлено движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая и на проспекте Отрадном.

В Киеве из-за отсутствия напряжения остановили скоростной трамвай и электротранспорт на ряде улиц