РФ атакует Киев баллистическими ракетами, в столице прогремели взрывы

Российские войска ночью 1 августа осуществляют атаку на Киев баллистическими ракетами, в столице уже прогремели взрывы. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

Около 01:32 Воздушные силы сообщили о баллистической ракете, которая двигалась с территории Черниговской области в направлении Киева, после чего призвали жителей столицы немедленно пройти в укрытия.

Вскоре военные предупредили о новых пусках баллистических ракет с северного направления. В частности, было зафиксировано еще несколько ракет, которые двигались через Черниговщину в направлении Киева, а также одна ракета, летевшая через Полтавскую область к столице.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе уже слышны взрывы.

Взрывы в городе. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях! – написал Кличко.

Воздушные силы призывают жителей Киева и области не покидать укрытий до объявления отбоя воздушной тревоги. Информация о последствиях атаки в настоящее время уточняется.

Россия массированно атакует Сумщину дронами, трое гражданских в тяжелом состоянии - ОВА