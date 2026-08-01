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РФ атакует Киев баллистическими ракетами, в столице прогремели взрывы

Киев • УНН

 • 10992 просмотра

Российские войска атакуют Киев баллистическими ракетами из Черниговской и Полтавской областей. Мэр Кличко подтвердил взрывы в городе.

РФ атакует Киев баллистическими ракетами, в столице прогремели взрывы

Российские войска ночью 1 августа осуществляют атаку на Киев баллистическими ракетами, в столице уже прогремели взрывы. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

Около 01:32 Воздушные силы сообщили о баллистической ракете, которая двигалась с территории Черниговской области в направлении Киева, после чего призвали жителей столицы немедленно пройти в укрытия.

Вскоре военные предупредили о новых пусках баллистических ракет с северного направления. В частности, было зафиксировано еще несколько ракет, которые двигались через Черниговщину в направлении Киева, а также одна ракета, летевшая через Полтавскую область к столице.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе уже слышны взрывы.

Взрывы в городе. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!

– написал Кличко.

Воздушные силы призывают жителей Киева и области не покидать укрытий до объявления отбоя воздушной тревоги. Информация о последствиях атаки в настоящее время уточняется.

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Степан Гафтко

Война в Украине
Взрывы
Воздушная тревога
Война в Украине
Полтавская область
Черниговская область
Военно-воздушные силы Украины
Виталий Кличко
Киев