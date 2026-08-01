Россия массированно атакует Сумщину дронами, трое гражданских в тяжелом состоянии - ОВА
Киев • УНН
Российские войска массированно атакуют Сумскую область беспилотниками. Трое гражданских получили тяжелые ранения.
Российские войска в течение дня атакуют мирных жителей Сумской области ударными беспилотниками, а вечером интенсивность ударов возрастает. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, пишет УНН.
Детали
По его словам, силы противовоздушной обороны сбивают часть вражеских дронов, однако есть и попадания. В результате атак пострадали гражданские, трое человек находятся в тяжелом состоянии.
В Сумской общине в результате удара российского беспилотника тяжелые ранения получил мужчина. Его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
Россияне атаковали мотоциклиста и автомобиль с семьей
В Тростянецкой общине российские военные атаковали дроном мужчину, который ехал на мотоцикле. Он получил тяжелые ранения и находится под наблюдением врачей.
В Ворожбянской общине российский беспилотник попал в автомобиль, в котором находилась семья из трех человек. После удара транспортное средство загорелось. Один из мужчин получил тяжелые ранения, врачи борются за его жизнь.
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