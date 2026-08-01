Россия массированно атакует Сумщину дронами, трое гражданских в тяжелом состоянии - ОВА

Российские войска в течение дня атакуют мирных жителей Сумской области ударными беспилотниками, а вечером интенсивность ударов возрастает. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, пишет УНН.

Детали

По его словам, силы противовоздушной обороны сбивают часть вражеских дронов, однако есть и попадания. В результате атак пострадали гражданские, трое человек находятся в тяжелом состоянии.

В Сумской общине в результате удара российского беспилотника тяжелые ранения получил мужчина. Его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Россияне атаковали мотоциклиста и автомобиль с семьей

В Тростянецкой общине российские военные атаковали дроном мужчину, который ехал на мотоцикле. Он получил тяжелые ранения и находится под наблюдением врачей.

В Ворожбянской общине российский беспилотник попал в автомобиль, в котором находилась семья из трех человек. После удара транспортное средство загорелось. Один из мужчин получил тяжелые ранения, врачи борются за его жизнь.

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