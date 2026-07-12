Джанкой и район седьмые сутки остаются без света - Чубаров

Оккупированные Джанкой и Джанкойский район уже седьмые сутки остаются без электроснабжения. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

Как сообщил глава Меджлиса, для многих жителей сельской местности привозная питьевая вода стала практически недоступной из-за заоблачных цен, обусловленных такой же заоблачной стоимостью топлива. К тому же самого топлива катастрофически не хватает.

Подобная ситуация, по его словам, наблюдается и в других степных районах оккупированного Крыма.

Мы искренне сочувствуем всем жителям Крыма, которые ждут освобождения полуострова от российских варваров и вынуждены проходить через новые испытания, вызванные российской оккупацией. Благодарим их за то, что, несмотря на все трудности и репрессии, они не теряют надежды и остаются верными Украине