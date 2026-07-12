В Крыму и на ВОТ произошел масштабный блэкаут, сообщают о вероятном ударе по Балаклавской ТЭС

В ночь на 12 июля во временно оккупированном Крыму, а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей произошли масштабные отключения электроэнергии. В то же время в сети появилась информация о вероятном поражении Балаклавской ТЭС в Севастополе. Об этом сообщают партизанское движение "АТЕШ" и Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

По информации "АТЕШ", без света остались оккупированные Геническ и Мелитополь. Также масштабный блэкаут зафиксировали в Крыму, в частности в Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Алуште и Судаке.

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По данным "Крымского ветра", перед обесточиванием в Севастополе прогремел взрыв, после чего в городе включили сирену воздушной тревоги. Также сообщается об отсутствии электроснабжения в окрестных населенных пунктах.

Есть предположение, что прилетело по Балаклавской ТЭС в Севастополе, потому что о взрыве сообщали только из этого города