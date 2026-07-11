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Украина отрезает Крым с суши, моря и воздуха - The Telegraph

Киев • УНН

 • 4796 просмотра

Украина усилила удары по Крыму, атакуя логистические маршруты, мосты, энергетику и топливные объекты. Это привело к дефициту топлива в России и отключениям света и воды на полуострове.

Украина отрезает Крым с суши, моря и воздуха - The Telegraph

Украинские удары усиливают кампанию по изоляции оккупированного Крыма, нанося удары по логистическим маршрутам, мостам, энергетической инфраструктуре и топливным объектам. Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

Проведенная Украиной военно-воздушная операция средней масштабности, направленная на изоляцию полуострова с воздуха, суши и моря, перекрыла линии снабжения, обеспечивавшие южные войска москвы, сделав Крым непригодным для проживания россиян, которые считали его своей любимой "Черноморской Ривьерой"

 - пишет издание.

Издание отмечает, что сначала украинские дроны нанесли удары по наземному коридору и железнодорожным сообщениям, соединяющим Крым с россией. Затем они атаковали объекты инфраструктуры, нефтеперерабатывающие заводы, электростанции и вышки противовоздушной обороны. На этой неделе их атаки были направлены на танкеры "теневого флота": было поражено 21 судно, пытавшееся транспортировать топливо через Азовское море.

Крым изолируется с помощью дронов. В ближайшем будущем полуостров станет островом. Для россиян настоящий ад только начинается

- сказал министр обороны Украины Михаил Федоров на прошлой неделе.

Отмечается, что в течение большей части недели продолжались отключения электроэнергии, распространился дефицит воды, а в некоторых районах водоснабжение обеспечивается лишь один час в день, тогда как Украина похвасталась тем, что с 1 по 8 июля нанесла удары по 50 объектам энергетики.

Усилились атаки на по меньшей мере шесть ключевых крымских мостов, в частности на Чонгарский мост и Генический переход, а также на логистические маршруты, такие как 390-мильная автомагистраль Р-280 "новороссия", соединяющая ростовскую область россии с полуостровом.

Согласно анализу Института исследований войны, возникший в результате этого дефицит топлива затронул по меньшей мере 78 из 83 федеральных округов россии. Этому дефициту также способствовали удары Украины с большого расстояния, количество которых в 2026 году возросло на 1 150 процентов, как сообщили Силы беспилотных систем Украины.

В россии дефицит топлива вызвал бурные сцены на заправочных станциях, что вынудило власти привлечь полицию и Национальную гвардию для упорядочения растущих очередей, предотвращения стычек и сдерживания роста торговли топливом на черном рынке.

Тем временем в Крыму возникла параллельная экономика: продавцы используют мессенджер Telegram и платформы электронной коммерции, такие как Ozon, Wildberries и Avito, чтобы предлагать незаконные поставки бензина непосредственно водителям по цене до 25 долларов за галлон.

россия использует Крым для запуска ракет по своему противнику и утверждения доминирования в Черном море, а Украина надеется, что изоляция полуострова приведет к сжатию российских войск на юге и будет оказывать стратегическое давление на этот оплот. Киев стремится заставить россиян задуматься над тем, как эта территория стала настолько уязвимой для украинских воздушных сил, даже несмотря на то, что кремль продолжает настаивать на своем превосходстве на поле боя

- добавляет издание.

Напомним

Украина в последние недели усилила удары по временно оккупированному Крыму, сосредоточившись на системах противовоздушной обороны, транспортной инфраструктуре, энергосетях и топливных объектах. Эти атаки уже существенно повлияли на логистику и повседневную жизнь на полуострове, который россия аннексировала в 2014 году.

Павел Башинский

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