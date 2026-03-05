Из-за оттепели в высокогорье Карпат ожидается умеренная снеголавинная опасность - ГСЧС

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Эксклюзив
12:41 • 6826 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 13060 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 14034 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 14944 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 22678 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
08:05 • 16352 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 39020 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 71007 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 83033 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 81346 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5.5м/с
57%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Австралия присоединилась к глобальному альянсу G7 по добыче критически важных минералов5 марта, 04:09 • 22290 просмотра
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе5 марта, 04:30 • 95807 просмотра
Пентагон идентифицировал погибших солдат в результате атаки иранского дрона в Кувейте5 марта, 04:49 • 16287 просмотра
Украина отреагировала на передачу рф пленных украинцев в Венгрию - коордштаб призвал не делать из военных "разменную монету"5 марта, 06:54 • 14469 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 28063 просмотра
публикации
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 12153 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
11:33 • 22678 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 29426 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 52863 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 83033 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 9720 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 28565 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 44500 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 48005 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 54835 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Financial Times

Из-за оттепели в высокогорье Карпат ожидается умеренная снеголавинная опасность - ГСЧС

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Из-за оттепели в высокогорье Карпат в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень). Ситуация с половодьем в Украине контролируемая, большинство рек очистились ото льда.

Из-за оттепели в высокогорье Карпат ожидается умеренная снеголавинная опасность - ГСЧС

Из-за оттепели в высокогорье Карпат в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень). Об этом передает УНН со ссылкой на ГСЧС и главу Государственного агентства водных ресурсов Украины Игоря Гопчака. 

Из-за оттепели в высокогорье Карпат в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень). Один неосторожный шаг - и склон может сойти лавиной 

- говорится в сообщении. 

В ГСЧС отметили, что если планируете путешествие в горы - будьте максимально внимательны и ответственно планируйте маршрут. Ни в коем случае не отправляйтесь в горы в одиночку. Обязательно сообщите родным или друзьям, куда идете и когда планируете вернуться.

В Украине зафиксировано почти 800 случаев подтоплений из-за весеннего половодья - ГСЧС04.03.26, 18:09 • 3868 просмотров

Также в ведомстве посоветовали заранее установить мобильное приложение "Спасение в горах": в критической ситуации оно поможет мгновенно передать сигнал спасателям ГСЧС и может спасти жизнь.

Как рассказал Гопчак в эфире телемарафона, ситуация с половодьем в Украине контролируемая.

В Украине прогнозируют активное весеннее половодье, уровень воды в реках уже вырос на 2,5 м - Минэкономики03.03.26, 16:41 • 4492 просмотра

Он отметил, что сейчас в Украине активно тает снег и вскрывается лед. Следовательно, в Карпатах большинство рек очистились ото льда. На равнинных реках - в суббассейнах верхнего и среднего Днепра, бассейне Южного Буга, половодье ожидается ниже нормы. На подавляющем большинстве территории страны - в пределах нормы. По прогнозам Укргидрометцентра, предельное превышение нормы ожидается на малых реках Харьковщины, реке Уды (приток Южного Буга) и др. В целом ситуация в стране контролируемая. В то же время, в случае стремительного потепления или на фоне значительных осадков, не исключена возможность возникновения заторов на водоемах с выходом воды на поймы.

Напомним

В этом году половодье на большинстве рек Украины ожидается в пределах нормы или ниже, за исключением Харьковщины и притоков Южного Буга. ГСЧС зафиксировала более 800 случаев подтоплений, но значительных паводков не прогнозируется.

Павел Башинский

ОбществоНовости Мира
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Ивано-Франковская область
Харьковская область
Закарпатская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Карпатские горы
Днепр (река)
Украина