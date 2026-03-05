Из-за оттепели в высокогорье Карпат ожидается умеренная снеголавинная опасность - ГСЧС
Киев • УНН
Из-за оттепели в высокогорье Карпат в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень). Ситуация с половодьем в Украине контролируемая, большинство рек очистились ото льда.
Из-за оттепели в высокогорье Карпат в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень). Об этом передает УНН со ссылкой на ГСЧС и главу Государственного агентства водных ресурсов Украины Игоря Гопчака.
В ГСЧС отметили, что если планируете путешествие в горы - будьте максимально внимательны и ответственно планируйте маршрут. Ни в коем случае не отправляйтесь в горы в одиночку. Обязательно сообщите родным или друзьям, куда идете и когда планируете вернуться.
Также в ведомстве посоветовали заранее установить мобильное приложение "Спасение в горах": в критической ситуации оно поможет мгновенно передать сигнал спасателям ГСЧС и может спасти жизнь.
Как рассказал Гопчак в эфире телемарафона, ситуация с половодьем в Украине контролируемая.
Он отметил, что сейчас в Украине активно тает снег и вскрывается лед. Следовательно, в Карпатах большинство рек очистились ото льда. На равнинных реках - в суббассейнах верхнего и среднего Днепра, бассейне Южного Буга, половодье ожидается ниже нормы. На подавляющем большинстве территории страны - в пределах нормы. По прогнозам Укргидрометцентра, предельное превышение нормы ожидается на малых реках Харьковщины, реке Уды (приток Южного Буга) и др. В целом ситуация в стране контролируемая. В то же время, в случае стремительного потепления или на фоне значительных осадков, не исключена возможность возникновения заторов на водоемах с выходом воды на поймы.
Напомним
В этом году половодье на большинстве рек Украины ожидается в пределах нормы или ниже, за исключением Харьковщины и притоков Южного Буга. ГСЧС зафиксировала более 800 случаев подтоплений, но значительных паводков не прогнозируется.