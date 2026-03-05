Через відлигу на високогір'ї Карпат очікується помірна сніголавинна небезпека - ДСНС
Київ • УНН
Через відлигу на високогір'ї Карпат в Івано-Франківській та Закарпатській областях очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень). Ситуація із водопіллям в Україні контрольована, більшість річок очистилися від льоду.
Про це передає УНН з посиланням на ДСНС та голову Державного агентства водних ресурсів України Ігоря Гопчака.
Один необережний крок - і схил може зійти лавиною
У ДСНС зазначили, що якщо плануєте подорож у гори - будьте максимально уважними та відповідально плануйте маршрут. У жодному разі не вирушайте в гори наодинці. Обов’язково повідомте рідних або друзів, куди йдете і коли плануєте повернутися.
Також у відомстві порадили заздалегідь встановити мобільний застосунок "Порятунок у горах": у критичній ситуації він допоможе миттєво передати сигнал рятувальникам ДСНС і може врятувати життя.
Як розповів Гопчак в ефірі телемарафону, ситуація із водопіллям в Україні контрольована.
Він зазначив, що наразі в Україні активно тане сніг та скресає лід. Відтак у Карпатах більшість річок очистилися від льоду. На рівнинних річках - в суббасейнах верхнього і середнього Дніпра, басейні Південного Бугу, водопілля очікується нижче норми. На переважній більшості території країни - в межах норми. За прогнозами Укргідрометцентру, граничне перевищення норми очікується на малих річках Харківщини, річці Уди (притока Південного Бугу) та ін. Загалом ситуація в країні є контрольованою. Водночас, у разі стрімкого потепління або на тлі значних опадів, не виключена можливість виникнення зажорів на водоймах із виходом води на заплави.
Нагадаємо
Цьогоріч водопілля на більшості річок України очікується в межах норми або нижче, за винятком Харківщини та приток Південного Бугу. ДСНС зафіксувала понад 800 випадків підтоплень, але значних паводків не прогнозується.