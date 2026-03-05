$43.720.26
Ексклюзив
12:41 • 12704 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаю
12:39 • 25255 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 25659 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 26360 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"
Ексклюзив
11:33 • 42178 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 20388 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 42911 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 73032 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 93262 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 81932 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
Через відлигу на високогір'ї Карпат очікується помірна сніголавинна небезпека - ДСНС

Київ • УНН

 • 956 перегляди

Через відлигу на високогір'ї Карпат в Івано-Франківській та Закарпатській областях очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень). Ситуація із водопіллям в Україні контрольована, більшість річок очистилися від льоду.

Через відлигу на високогір'ї Карпат очікується помірна сніголавинна небезпека - ДСНС

Через відлигу на високогір'ї Карпат в Івано-Франківській та Закарпатській областях очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень). Про це передає УНН з посиланням на ДСНС та голову Державного агентства водних ресурсів України Ігоря Гопчака. 

Через відлигу на високогір'ї Карпат в Івано-Франківській та Закарпатській областях очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень). Один необережний крок - і схил може зійти лавиною 

- йдеться у повідомленні. 

У ДСНС зазначили, що якщо плануєте подорож у гори - будьте максимально уважними та відповідально плануйте маршрут. У жодному разі не вирушайте в гори наодинці. Обов'язково повідомте рідних або друзів, куди йдете і коли плануєте повернутися.

В Україні зафіксовано майже 800 випадків підтоплень через весняне водопілля - ДСНС04.03.26, 18:09 • 3882 перегляди

Також у відомстві порадили заздалегідь встановити мобільний застосунок "Порятунок у горах": у критичній ситуації він допоможе миттєво передати сигнал рятувальникам ДСНС і може врятувати життя.

Як розповів Гопчак в ефірі телемарафону, ситуація із водопіллям в Україні контрольована.

В Україні прогнозують активне весняне водопілля, рівень води в річках уже зріс на 2,5 м - Мінекономіки03.03.26, 16:41 • 4498 переглядiв

Він зазначив, що наразі в Україні активно тане сніг та скресає лід. Відтак у Карпатах більшість річок очистилися від льоду. На рівнинних річках - в суббасейнах верхнього і середнього Дніпра, басейні Південного Бугу, водопілля очікується нижче норми. На переважній більшості території країни - в межах норми. За прогнозами Укргідрометцентру, граничне перевищення норми очікується на малих річках Харківщини, річці Уди (притока Південного Бугу) та ін. Загалом ситуація в країні є контрольованою. Водночас, у разі стрімкого потепління або на тлі значних опадів, не виключена можливість виникнення зажорів на водоймах із виходом води на заплави.

Нагадаємо

Цьогоріч водопілля на більшості річок України очікується в межах норми або нижче, за винятком Харківщини та приток Південного Бугу. ДСНС зафіксувала понад 800 випадків підтоплень, але значних паводків не прогнозується.

Павло Башинський

