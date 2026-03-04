Україні не варто очікувати значних паводків, але деякі регіони можуть зіткнутися з підтопленнями - ДСНС

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Ексклюзив
13:52 • 10318 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 11325 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19 • 18384 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 46111 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 75097 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 63206 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 66481 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 61173 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34656 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28637 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.8м/с
66%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення4 березня, 08:18 • 20816 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом4 березня, 08:29 • 20672 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 18183 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 18262 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 10567 перегляди
Публікації
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 10318 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 18457 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 18372 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 73610 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 94786 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Село
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo15:04 • 136 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 10730 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 29297 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 37118 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 41156 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення

Україні не варто очікувати значних паводків, але деякі регіони можуть зіткнутися з підтопленнями - ДСНС

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Цьогоріч водопілля на більшості річок України очікується в межах норми або нижче, за винятком Харківщини та приток Південного Бугу. ДСНС зафіксувала понад 800 випадків підтоплень, але значних паводків не прогнозується.

Україні не варто очікувати значних паводків, але деякі регіони можуть зіткнутися з підтопленнями - ДСНС

Україні не варто очікувати значних паводків. Про це під час брифінгу сказала начальниця відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України Вікторія Корнієнко, пише УНН.

Деталі

Цьогоріч водопілля на більшості річок України очікується в межах норми або нижче за норму. Виняток - малі річки Харківщини та притоки Південного Бугу, де можливі вищі за багаторічні показники, зазначила Корнієнко.

"Уже фіксується розвиток весняних процесів - на річках переважає підвищення рівнів води. Наразі не варто очікувати різких змін погодних умов, однак водопільні процеси триватимуть", – сказала Корнієнко.

Через активне танення снігу рівень води в річках зростає, і держава працює на випередження, щоб мінімізувати ризики, як повідомили у Мінекономіки, заявив голова Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак. Залучено 27 насосних станцій та 9 дренажних свердловин. Від початку року вони перекачали понад 132 млн кубометрів поверхневих і ґрунтових вод.

Через танення снігу, за даними ДСНС, можливий вихід води на заплави у Волинській, Львівській, Харківській, Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Так, 4-6 березня на річці Південний Буг та її притоках, у басейні Прип’яті та окремих річках басейну Західного Бугу, а також на річках Інгул і Тилігул можливе підвищення рівнів води на 0,1–0,4 м. Імовірний вихід води на заплави у Вінницькій області та утримання води на заплавах у Кіровоградській, Черкаській, Одеській і Миколаївській областях - І рівень небезпеки (жовтий). Також триватиме послаблення льодових явищ, місцями - льодохід.

Синоптики прогнозують теплу погоду без опадів найближчими днями. 

Водночас ДСНС вже зафіксувала понад 800 випадків підтоплень у зв’язку з весняним водопіллям. Фахівці служби реагували на більшість із цих випадків, сказав директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький.

"ДСНС України сформувало та утримує в готовності загони, які готові працювати проти паводків. Загони оснащені відповідним обладнанням – насосами, мотопомпами та снігоходами", – сказав він.

Він додав, що наразі у двох областях – на Одещині та Черкащені – зафіксовані випадки підтоплень, де робота фахівців ДСНС триває досі.

В Україні прогнозують активне весняне водопілля, рівень води в річках уже зріс на 2,5 м - Мінекономіки03.03.26, 16:41 • 4332 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Техніка
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Львівська область
Вінницька область
Миколаївська область
Сумська область
Київська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Харківська область
Одеська область
Волинська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Чернігівська область
Україна