Україні не варто очікувати значних паводків, але деякі регіони можуть зіткнутися з підтопленнями - ДСНС
Київ • УНН
Цьогоріч водопілля на більшості річок України очікується в межах норми або нижче, за винятком Харківщини та приток Південного Бугу. ДСНС зафіксувала понад 800 випадків підтоплень, але значних паводків не прогнозується.
Україні не варто очікувати значних паводків. Про це під час брифінгу сказала начальниця відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України Вікторія Корнієнко, пише УНН.
Деталі
Цьогоріч водопілля на більшості річок України очікується в межах норми або нижче за норму. Виняток - малі річки Харківщини та притоки Південного Бугу, де можливі вищі за багаторічні показники, зазначила Корнієнко.
"Уже фіксується розвиток весняних процесів - на річках переважає підвищення рівнів води. Наразі не варто очікувати різких змін погодних умов, однак водопільні процеси триватимуть", – сказала Корнієнко.
Через активне танення снігу рівень води в річках зростає, і держава працює на випередження, щоб мінімізувати ризики, як повідомили у Мінекономіки, заявив голова Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак. Залучено 27 насосних станцій та 9 дренажних свердловин. Від початку року вони перекачали понад 132 млн кубометрів поверхневих і ґрунтових вод.
Через танення снігу, за даними ДСНС, можливий вихід води на заплави у Волинській, Львівській, Харківській, Чернігівській, Сумській та Київській областях.
Так, 4-6 березня на річці Південний Буг та її притоках, у басейні Прип’яті та окремих річках басейну Західного Бугу, а також на річках Інгул і Тилігул можливе підвищення рівнів води на 0,1–0,4 м. Імовірний вихід води на заплави у Вінницькій області та утримання води на заплавах у Кіровоградській, Черкаській, Одеській і Миколаївській областях - І рівень небезпеки (жовтий). Також триватиме послаблення льодових явищ, місцями - льодохід.
Синоптики прогнозують теплу погоду без опадів найближчими днями.
Водночас ДСНС вже зафіксувала понад 800 випадків підтоплень у зв’язку з весняним водопіллям. Фахівці служби реагували на більшість із цих випадків, сказав директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький.
"ДСНС України сформувало та утримує в готовності загони, які готові працювати проти паводків. Загони оснащені відповідним обладнанням – насосами, мотопомпами та снігоходами", – сказав він.
Він додав, що наразі у двох областях – на Одещині та Черкащені – зафіксовані випадки підтоплень, де робота фахівців ДСНС триває досі.
