В Україні прогнозують активне весняне водопілля, рівень води в річках уже зріс на 2,5 м - Мінекономіки

$43.230.13
50.600.26
ukenru
Ексклюзив
13:15 • 5214 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 11261 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 11765 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 13031 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 18365 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 31178 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 100439 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 84059 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60400 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 51442 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.6м/с
69%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті3 березня, 06:54 • 31533 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ3 березня, 07:59 • 32976 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 38197 перегляди
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі10:02 • 14291 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів10:53 • 18544 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 8654 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 38511 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 48629 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 100439 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 65119 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Андрій Сибіга
Музикант
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Європа
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video14:39 • 172 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto12:11 • 7362 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 28470 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 35462 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 38911 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Financial Times

В Україні прогнозують активне весняне водопілля, рівень води в річках уже зріс на 2,5 м - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 128 перегляди

В Україні сформувалися всі природні передумови для весняного водопілля, рівень води в річках піднявся на 2,5 метра. Підтоплення можливі по всій країні, зокрема в Харківській, Черкаській, Одеській областях та Києві.

В Україні прогнозують активне весняне водопілля, рівень води в річках уже зріс на 2,5 м - Мінекономіки

В Україні сформувалися всі природні передумови для вираженого весняного водопілля, при цьому рівні води в багатьох річках уже піднялися в середньому на 2,5 метра. Про це заявила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко, повідомляє Мінекономіки, передає УНН

Сформовані всі природні передумови для вираженого весняного водопілля. У більшості річкових басейнів запаси води у сніговому покриві перебувають на рівні середніх і вище середніх кліматичних показників. Ґрунт місцями промерзлий на 10 - 70 см, що означає  активний поверхневий стік під час танення. Рівні води у багатьох річках вже піднялися на в середньому 2,5 метра. Додатковими факторами ризику залишаються льодохід і можливі льодові затори, які під час танення можуть спричиняти локальні підтоплення або пошкодження гідротехнічних споруд 

- сказала Овчаренко. 

В Україні готуються до паводків: названо найнебезпечніші регіони, ОВА доручили сформувати резерви техніки26.02.26, 15:32 • 2697 переглядiв

За прогнозами гідрологів, підтоплення можливі практично по всій території України. Найбільш показові ситуації наразі спостерігаються:

  • у басейні Сіверського Дінця на Харківщині;
    • у Черкаській області;
      • в Одеській області, де у п’яти населених пунктах уже зафіксовано часткові підтоплення домогосподарств.

        У Києві можливі локальні підтоплення в заплавних територіях – зокрема в районі парку "Наталка", Гідропарку, Русанівських садів, Осокорків, Труханового острова.

        За словами Овчаренко, весняний період є ключовим для перевірки стану гідротехнічної інфраструктури. Усі споруди державної власності обстежені та готові до пропуску повені й паводків. 

        Малі річки, засмічені й зарегульовані гідроспорудами, які роками не ремонтуються і це дається взнаки. Саме тут виникають локальні підтоплення. Тому місцевим громадам варто вже зараз приділити увагу цим об’єктам 

        - додала Овчаренко. 

        Нагадаємо 

        Цієї весни в Україні очікується підйом рівня води через велику кількість снігу, що може призвести до підтоплень у деяких регіонах. Експерти прогнозують підвищення рівня води на 0,2-0,7 метра, а також можливі підтоплення житлових будинків на Південному Бузі та в Кропивницькому. Для Києва загроза підтоплень також існує, особливо для низинних районів лівого берега.

        Павло Башинський

        СуспільствоПодії
        Морози в Україні
        Енергетика
        Укргідрометцентр
        Сніг в Україні
        Електроенергія
        Черкаська область
        Харківська область
        Одеська область
        Україна
        Кропивницький
        Київ