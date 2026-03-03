В Україні прогнозують активне весняне водопілля, рівень води в річках уже зріс на 2,5 м - Мінекономіки

В Україні сформувалися всі природні передумови для вираженого весняного водопілля, при цьому рівні води в багатьох річках уже піднялися в середньому на 2,5 метра. Про це заявила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко, повідомляє Мінекономіки, передає УНН.

Сформовані всі природні передумови для вираженого весняного водопілля. У більшості річкових басейнів запаси води у сніговому покриві перебувають на рівні середніх і вище середніх кліматичних показників. Ґрунт місцями промерзлий на 10 - 70 см, що означає активний поверхневий стік під час танення. Рівні води у багатьох річках вже піднялися на в середньому 2,5 метра. Додатковими факторами ризику залишаються льодохід і можливі льодові затори, які під час танення можуть спричиняти локальні підтоплення або пошкодження гідротехнічних споруд - сказала Овчаренко.

В Україні готуються до паводків: названо найнебезпечніші регіони, ОВА доручили сформувати резерви техніки

За прогнозами гідрологів, підтоплення можливі практично по всій території України. Найбільш показові ситуації наразі спостерігаються:

у басейні Сіверського Дінця на Харківщині;

у Черкаській області;

в Одеській області, де у п’яти населених пунктах уже зафіксовано часткові підтоплення домогосподарств.

У Києві можливі локальні підтоплення в заплавних територіях – зокрема в районі парку "Наталка", Гідропарку, Русанівських садів, Осокорків, Труханового острова.

За словами Овчаренко, весняний період є ключовим для перевірки стану гідротехнічної інфраструктури. Усі споруди державної власності обстежені та готові до пропуску повені й паводків.

Малі річки, засмічені й зарегульовані гідроспорудами, які роками не ремонтуються і це дається взнаки. Саме тут виникають локальні підтоплення. Тому місцевим громадам варто вже зараз приділити увагу цим об’єктам - додала Овчаренко.

Нагадаємо

Цієї весни в Україні очікується підйом рівня води через велику кількість снігу, що може призвести до підтоплень у деяких регіонах. Експерти прогнозують підвищення рівня води на 0,2-0,7 метра, а також можливі підтоплення житлових будинків на Південному Бузі та в Кропивницькому. Для Києва загроза підтоплень також існує, особливо для низинних районів лівого берега.