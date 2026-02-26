В Україні готуються до паводків: названо найнебезпечніші регіони, ОВА доручили сформувати резерви техніки

$43.240.02
12:47
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нічна атака на Харків: щонайменше 14 поранених26 лютого, 03:58
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів26 лютого, 04:58
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"26 лютого, 07:34
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото09:00
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф09:59
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
11:34
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Ексклюзив
25 лютого, 09:09
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Рустем Умєров
Антоніо Таяні
Україна
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Вінницька область
Запорізька область
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото09:00
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті24 лютого, 19:45
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом24 лютого, 16:37
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну24 лютого, 14:59
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом24 лютого, 12:26
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Техніка
The Guardian

В Україні готуються до паводків: названо найнебезпечніші регіони, ОВА доручили сформувати резерви техніки

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Урядовці провели нараду з підготовки до весняних паводків, початок яких очікується наприкінці березня в центральних областях. Складніша ситуація прогнозується в Карпатському регіоні та на Одещині, ДСНС та ОВА формують резерви техніки.

В Україні готуються до паводків: названо найнебезпечніші регіони, ОВА доручили сформувати резерви техніки

Урядовці провели нараду з підготовки до весняних паводків. У центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня. Складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, доручили ДСНС та головам ОВА сформувати резерви необхідної техніки, а також готують механізм підтримки людей та громад, передає УНН.

Деталі

За словами Свириденко, нарада з підготовки до весняних паводків відбулась із віце-прем’єр-міністром з відновлення, міністром внутрішніх справ, міністром соціальної політики та головою ДСНС.

За прогнозами, у центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня. Потенційна небезпека — передусім для цих регіонів. Складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині. В усіх областях працюють ситуаційні центри. Забезпечено постійний обмін інформацією між ОВА та ДСНС, а також цілодобовий моніторинг гідрологічної обстановки 

- повідомила прем'єрка.

Відлига спричинить підйом води в річках України, Кропивницький під загрозою підтоплень23.02.26, 18:33 • 3661 перегляд

Свириденко додала, що ДСНС та головам ОВА доручили сформувати резерви необхідної техніки, пального та обладнання для оперативного реагування і ліквідації можливих наслідків.

Готуємо також механізм підтримки людей і громад у разі підтоплень. Створюємо Комісію з ліквідації наслідків, допомоги постраждалим, виплати грошової допомоги, зокрема на оздоровлення дітей, та додаткової підтримки вразливих груп - резюмувала прем'єрка.

На Кіровоградщині вже підтоплення на тлі відлиги, зачепило будинки і дитсадок26.02.26, 12:33 • 2246 переглядiв

Антоніна Туманова

