В Україні готуються до паводків: названо найнебезпечніші регіони, ОВА доручили сформувати резерви техніки
Київ • УНН
Урядовці провели нараду з підготовки до весняних паводків, початок яких очікується наприкінці березня в центральних областях. Складніша ситуація прогнозується в Карпатському регіоні та на Одещині, ДСНС та ОВА формують резерви техніки.
Урядовці провели нараду з підготовки до весняних паводків. У центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня. Складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, доручили ДСНС та головам ОВА сформувати резерви необхідної техніки, а також готують механізм підтримки людей та громад, передає УНН.
Деталі
За словами Свириденко, нарада з підготовки до весняних паводків відбулась із віце-прем’єр-міністром з відновлення, міністром внутрішніх справ, міністром соціальної політики та головою ДСНС.
За прогнозами, у центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня. Потенційна небезпека — передусім для цих регіонів. Складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині. В усіх областях працюють ситуаційні центри. Забезпечено постійний обмін інформацією між ОВА та ДСНС, а також цілодобовий моніторинг гідрологічної обстановки
Відлига спричинить підйом води в річках України, Кропивницький під загрозою підтоплень23.02.26, 18:33 • 3661 перегляд
Свириденко додала, що ДСНС та головам ОВА доручили сформувати резерви необхідної техніки, пального та обладнання для оперативного реагування і ліквідації можливих наслідків.
Готуємо також механізм підтримки людей і громад у разі підтоплень. Створюємо Комісію з ліквідації наслідків, допомоги постраждалим, виплати грошової допомоги, зокрема на оздоровлення дітей, та додаткової підтримки вразливих груп - резюмувала прем'єрка.
На Кіровоградщині вже підтоплення на тлі відлиги, зачепило будинки і дитсадок26.02.26, 12:33 • 2246 переглядiв