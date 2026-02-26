На Кіровоградщині вже підтоплення на тлі відлиги, зачепило будинки і дитсадок
Київ • УНН
На Кіровоградщині за добу рятувальники 17 разів відкачували талу воду через підтоплення. Найбільше звернень було в Голованівському, Кропивницькому та Новоукраїнському районах.
У Кіровоградській області уже фіксують підтоплення талою водою на тлі відлиги, за минулу добу в області рятувальники 17 разів надавали допомогу через це, повідомили у ГУ ДСНС в області, пише УНН.
Деталі
"Унаслідок інтенсивного танення снігу населені пункти територіальних громад Кіровоградської області зазнають підтоплень", - ідеться у повідомленні.
Протягом минулої доби підрозділи рятувальників в області, як вказано,, "здійснили 17 виїздів для надання допомоги громадянам з відкачування талої води". Найбільше звернень - у Голованівському, Кропивницькому, Новоукраїнському районах.
"Переважно допомоги потребували власники приватних домоволодінь. Рятувальники відкачали воду з 14 прибудинкових територій, одного підвального приміщення, однієї відкритої території та з території одного закладу дошкільної освіти. Роботи з ліквідації наслідків підтоплень тривають", - повідомили у ДСНС.
Нагадаємо
Раніше попереджали, що через відлигу 24-26 лютого очікується підйом рівнів води на 0,2–0,7 м у чотирьох областях України. У Кропивницькому можливе часткове підтоплення житлових будинків на прируслових вулицях.