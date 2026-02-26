На Кіровоградщині вже підтоплення на тлі відлиги, зачепило будинки і дитсадок

$43.240.02
50.960.00
ukenru
08:55 • 5212 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 20769 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 36266 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 32630 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 30021 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 24963 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 19299 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 41720 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19540 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18616 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.6м/с
72%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці26 лютого, 01:25 • 18218 перегляди
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети26 лютого, 02:22 • 16251 перегляди
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios26 лютого, 03:05 • 14663 перегляди
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів04:58 • 10242 перегляди
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"07:34 • 6072 перегляди
Публікації
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 30021 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 41720 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 46163 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 29042 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 65703 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Роберт Фіцо
Віталій Кличко
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Вінницька область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 3740 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 29097 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 32803 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 36970 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 38319 перегляди
Актуальне
Опалення
Дипломатка
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)

На Кіровоградщині вже підтоплення на тлі відлиги, зачепило будинки і дитсадок

Київ • УНН

 • 206 перегляди

На Кіровоградщині за добу рятувальники 17 разів відкачували талу воду через підтоплення. Найбільше звернень було в Голованівському, Кропивницькому та Новоукраїнському районах.

На Кіровоградщині вже підтоплення на тлі відлиги, зачепило будинки і дитсадок

У Кіровоградській області уже фіксують підтоплення талою водою на тлі відлиги, за минулу добу в області рятувальники 17 разів надавали допомогу через це, повідомили у ГУ ДСНС в області, пише УНН.

Деталі

"Унаслідок інтенсивного танення снігу населені пункти територіальних громад Кіровоградської області зазнають підтоплень", - ідеться у повідомленні.

Протягом минулої доби підрозділи рятувальників в області, як вказано,, "здійснили 17 виїздів для надання допомоги громадянам з відкачування талої води". Найбільше звернень - у Голованівському, Кропивницькому, Новоукраїнському районах.

"Переважно допомоги потребували власники приватних домоволодінь. Рятувальники відкачали воду з 14 прибудинкових територій, одного підвального приміщення, однієї відкритої території та з території одного закладу дошкільної освіти. Роботи з ліквідації наслідків підтоплень тривають", - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо

Раніше попереджали, що через відлигу 24-26 лютого очікується підйом рівнів води на 0,2–0,7 м у чотирьох областях України. У Кропивницькому можливе часткове підтоплення житлових будинків на прируслових вулицях.

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Нерухомість
Село
Сніг в Україні
Кіровоградська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій