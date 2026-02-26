В Кировоградской области уже подтопления на фоне оттепели, затронуло дома и детсад
Киев • УНН
В Кировоградской области за сутки спасатели 17 раз откачивали талую воду из-за подтоплений. Больше всего обращений было в Голованевском, Кропивницком и Новоукраинском районах.
В Кировоградской области уже фиксируют подтопления талой водой на фоне оттепели, за минувшие сутки в области спасатели 17 раз оказывали помощь из-за этого, сообщили в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.
Детали
"В результате интенсивного таяния снега населенные пункты территориальных громад Кировоградской области подвергаются подтоплениям", - говорится в сообщении.
В течение минувших суток подразделения спасателей в области, как указано, "совершили 17 выездов для оказания помощи гражданам по откачке талой воды". Больше всего обращений - в Голованевском, Кропивницком, Новоукраинском районах.
"Преимущественно в помощи нуждались владельцы частных домовладений. Спасатели откачали воду с 14 придомовых территорий, одного подвального помещения, одной открытой территории и с территории одного учреждения дошкольного образования. Работы по ликвидации последствий подтоплений продолжаются", - сообщили в ГСЧС.
Напомним
Ранее предупреждали, что из-за оттепели 24-26 февраля ожидается подъем уровней воды на 0,2–0,7 м в четырех областях Украины. В Кропивницком возможно частичное подтопление жилых домов на прирусловых улицах.