08:55 • 4790 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 20359 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 35858 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 32228 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 29660 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 24808 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 19190 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 41286 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19524 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18606 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
публикации
Эксклюзивы
В Кировоградской области уже подтопления на фоне оттепели, затронуло дома и детсад

Киев • УНН

 • 36 просмотра

В Кировоградской области за сутки спасатели 17 раз откачивали талую воду из-за подтоплений. Больше всего обращений было в Голованевском, Кропивницком и Новоукраинском районах.

В Кировоградской области уже подтопления на фоне оттепели, затронуло дома и детсад

В Кировоградской области уже фиксируют подтопления талой водой на фоне оттепели, за минувшие сутки в области спасатели 17 раз оказывали помощь из-за этого, сообщили в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.

Детали

"В результате интенсивного таяния снега населенные пункты территориальных громад Кировоградской области подвергаются подтоплениям", - говорится в сообщении.

В течение минувших суток подразделения спасателей в области, как указано, "совершили 17 выездов для оказания помощи гражданам по откачке талой воды". Больше всего обращений - в Голованевском, Кропивницком, Новоукраинском районах.

"Преимущественно в помощи нуждались владельцы частных домовладений. Спасатели откачали воду с 14 придомовых территорий, одного подвального помещения, одной открытой территории и с территории одного учреждения дошкольного образования. Работы по ликвидации последствий подтоплений продолжаются", - сообщили в ГСЧС.

Напомним

Ранее предупреждали, что из-за оттепели 24-26 февраля ожидается подъем уровней воды на 0,2–0,7 м в четырех областях Украины. В Кропивницком возможно частичное подтопление жилых домов на прирусловых улицах.

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Недвижимость
Село
Снег в Украине
Кировоградская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям