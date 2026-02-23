$43.270.01
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - Федоров
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Відлига спричинить підйом води в річках України, Кропивницький під загрозою підтоплень

Київ

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Через відлигу 24-26 лютого очікується підйом рівнів води на 0,2–0,7 м у чотирьох областях України. У Кропивницькому можливе часткове підтоплення житлових будинків на прируслових вулицях.

Відлига спричинить підйом води в річках України, Кропивницький під загрозою підтоплень

В Україні через відлигу очікується підйом рівнів води на 0,2–0,7 м. Жителів Кропивницького попереджають про можливе часткове підтоплення житлових будинків на прируслових вулицях, передає УНН із посиланням на ДСНС.

24-26 лютого через танення снігу та водогосподарську діяльність очікується підйом рівнів води на 0,2–0,7 м та утримання води на заплавах у Кіровоградській, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях (жовтий рівень небезпеки). Особлива увага мешканців м. Кропивницький: можливе часткове підтоплення житлових будинків на прируслових вулицях (помаранчевий рівень небезпеки) 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомили у ДСНС, у Житомирській, Черкаській та Київській областях очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,1-0,4 м над рiвнями, без загрози негативних наслідків. 

На р. Стугна (пост Здорівка) можливий початковий вихід води на заплаву та понижені прируслові території (І рівень небезпеки - жовтий).

Жителів прибережних зон закликають:

▪убезпечте майно, яке може постраждати від води;

▪слідкуйте за оновленнями від місцевої влади та ДСНС;

▪зберігайте спокій та будьте обережними.

Антоніна Туманова

СуспільствоПодії
Сніг в Україні
Миколаївська область
Житомирська область
Київська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Кропивницький