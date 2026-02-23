Відлига спричинить підйом води в річках України, Кропивницький під загрозою підтоплень
Через відлигу 24-26 лютого очікується підйом рівнів води на 0,2–0,7 м у чотирьох областях України. У Кропивницькому можливе часткове підтоплення житлових будинків на прируслових вулицях.
24-26 лютого через танення снігу та водогосподарську діяльність очікується підйом рівнів води на 0,2–0,7 м та утримання води на заплавах у Кіровоградській, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях (жовтий рівень небезпеки). Особлива увага мешканців м. Кропивницький: можливе часткове підтоплення житлових будинків на прируслових вулицях (помаранчевий рівень небезпеки)
Деталі
Як повідомили у ДСНС, у Житомирській, Черкаській та Київській областях очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,1-0,4 м над рiвнями, без загрози негативних наслідків.
На р. Стугна (пост Здорівка) можливий початковий вихід води на заплаву та понижені прируслові території (І рівень небезпеки - жовтий).
Жителів прибережних зон закликають:
▪убезпечте майно, яке може постраждати від води;
▪слідкуйте за оновленнями від місцевої влади та ДСНС;
▪зберігайте спокій та будьте обережними.
