Оттепель вызовет подъем воды в реках Украины, Кропивницкий под угрозой подтоплений
Киев • УНН
Из-за оттепели 24-26 февраля ожидается подъем уровней воды на 0,2–0,7 м в четырех областях Украины. В Кропивницком возможно частичное подтопление жилых домов на прирусловых улицах.
24-26 февраля из-за таяния снега и водохозяйственной деятельности ожидается подъем уровней воды на 0,2–0,7 м и удержание воды на поймах в Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях (желтый уровень опасности). Особое внимание жителей г. Кропивницкий: возможно частичное подтопление жилых домов на прирусловых улицах (оранжевый уровень опасности)
Детали
Как сообщили в ГСЧС, в Житомирской, Черкасской и Киевской областях ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,4 м над уровнями, без угрозы негативных последствий.
На р. Стугна (пост Здоровка) возможен начальный выход воды на пойму и пониженные прирусловые территории (I уровень опасности - желтый).
Жителей прибрежных зон призывают:
▪обезопасьте имущество, которое может пострадать от воды;
▪следите за обновлениями от местных властей и ГСЧС;
▪сохраняйте спокойствие и будьте осторожны.
