Оттепель вызовет подъем воды в реках Украины, Кропивницкий под угрозой подтоплений

15:53 • 2340 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
15:29 • 4436 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
14:58 • 5678 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
14:29 • 9194 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
13:20 • 34963 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02 • 41538 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
12:02 • 26331 просмотра
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
10:58 • 31807 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
23 февраля, 10:23 • 31622 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
23 февраля, 10:16 • 25724 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
Изменения движения поездов коснулись шести областей, часть рейсов заменили автобусами23 февраля, 07:45 • 51197 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 58668 просмотра
Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительстваVideo11:50 • 33985 просмотра
Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знатьPhoto13:28 • 20552 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса14:00 • 11665 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса14:00 • 11718 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:20 • 34973 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
13:02 • 41543 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 135628 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 144963 просмотра
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Руслан Кравченко
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Львов
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 58739 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 66602 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 66752 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 65669 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 45229 просмотра
Оттепель вызовет подъем воды в реках Украины, Кропивницкий под угрозой подтоплений

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Из-за оттепели 24-26 февраля ожидается подъем уровней воды на 0,2–0,7 м в четырех областях Украины. В Кропивницком возможно частичное подтопление жилых домов на прирусловых улицах.

Оттепель вызовет подъем воды в реках Украины, Кропивницкий под угрозой подтоплений

В Украине из-за оттепели ожидается подъем уровней воды на 0,2–0,7 м. Жителей Кропивницкого предупреждают о возможном частичном подтоплении жилых домов на прирусловых улицах, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

24-26 февраля из-за таяния снега и водохозяйственной деятельности ожидается подъем уровней воды на 0,2–0,7 м и удержание воды на поймах в Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях (желтый уровень опасности). Особое внимание жителей г. Кропивницкий: возможно частичное подтопление жилых домов на прирусловых улицах (оранжевый уровень опасности)

- говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, в Житомирской, Черкасской и Киевской областях ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,4 м над уровнями, без угрозы негативных последствий.

На р. Стугна (пост Здоровка) возможен начальный выход воды на пойму и пониженные прирусловые территории (I уровень опасности - желтый).

Жителей прибрежных зон призывают:

▪обезопасьте имущество, которое может пострадать от воды;

▪следите за обновлениями от местных властей и ГСЧС;

▪сохраняйте спокойствие и будьте осторожны.

Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить20.02.26, 18:35 • 30523 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоПроисшествия
Снег в Украине
Николаевская область
Житомирская область
Киевская область
Черкасская область
Кировоградская область
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Кропивницкий