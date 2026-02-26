$43.240.02
В Украине готовятся к паводкам: названы самые опасные регионы, ОВА поручили сформировать резервы техники

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Чиновники провели совещание по подготовке к весенним паводкам, начало которых ожидается в конце марта в центральных областях. Более сложная ситуация прогнозируется в Карпатском регионе и Одесской области, ГСЧС и ОВА формируют резервы техники.

В Украине готовятся к паводкам: названы самые опасные регионы, ОВА поручили сформировать резервы техники

Чиновники провели совещание по подготовке к весенним паводкам. В центральных областях начало паводков ожидается уже с конца марта. Более сложной ситуация может быть в Карпатском регионе и Одесской области. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, поручили ГСЧС и главам ОВА сформировать резервы необходимой техники, а также готовят механизм поддержки людей и общин, передает УНН.

Детали

По словам Свириденко, совещание по подготовке к весенним паводкам состоялось с вице-премьер-министром по восстановлению, министром внутренних дел, министром социальной политики и главой ГСЧС.

По прогнозам, в центральных областях начало паводков ожидается уже с конца марта. Потенциальная опасность — прежде всего для этих регионов. Более сложной ситуация может быть в Карпатском регионе и Одесской области. Во всех областях работают ситуационные центры. Обеспечен постоянный обмен информацией между ОВА и ГСЧС, а также круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки 

- сообщила премьер-министр.

Оттепель вызовет подъем воды в реках Украины, Кропивницкий под угрозой подтоплений23.02.26, 18:33 • 3663 просмотра

Свириденко добавила, что ГСЧС и главам ОВА поручили сформировать резервы необходимой техники, горючего и оборудования для оперативного реагирования и ликвидации возможных последствий.

Готовим также механизм поддержки людей и общин в случае подтоплений. Создаем Комиссию по ликвидации последствий, помощи пострадавшим, выплате денежной помощи, в частности на оздоровление детей, и дополнительной поддержки уязвимых групп, - резюмировала премьер-министр.

В Кировоградской области уже подтопления на фоне оттепели, затронуло дома и детсад26.02.26, 12:33 • 2310 просмотров

Антонина Туманова

