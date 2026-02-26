В Украине готовятся к паводкам: названы самые опасные регионы, ОВА поручили сформировать резервы техники
Киев • УНН
Чиновники провели совещание по подготовке к весенним паводкам, начало которых ожидается в конце марта в центральных областях. Более сложная ситуация прогнозируется в Карпатском регионе и Одесской области, ГСЧС и ОВА формируют резервы техники.
Детали
По словам Свириденко, совещание по подготовке к весенним паводкам состоялось с вице-премьер-министром по восстановлению, министром внутренних дел, министром социальной политики и главой ГСЧС.
По прогнозам, в центральных областях начало паводков ожидается уже с конца марта. Потенциальная опасность — прежде всего для этих регионов. Более сложной ситуация может быть в Карпатском регионе и Одесской области. Во всех областях работают ситуационные центры. Обеспечен постоянный обмен информацией между ОВА и ГСЧС, а также круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки
Свириденко добавила, что ГСЧС и главам ОВА поручили сформировать резервы необходимой техники, горючего и оборудования для оперативного реагирования и ликвидации возможных последствий.
Готовим также механизм поддержки людей и общин в случае подтоплений. Создаем Комиссию по ликвидации последствий, помощи пострадавшим, выплате денежной помощи, в частности на оздоровление детей, и дополнительной поддержки уязвимых групп, - резюмировала премьер-министр.
