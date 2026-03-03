В Украине прогнозируют активное весеннее половодье, уровень воды в реках уже вырос на 2,5 м - Минэкономики

В Украине сформировались все природные предпосылки для выраженного весеннего половодья, при этом уровни воды во многих реках уже поднялись в среднем на 2,5 метра. Об этом заявила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко, сообщает Минэкономики, передает УНН.

Сформированы все природные предпосылки для выраженного весеннего половодья. В большинстве речных бассейнов запасы воды в снежном покрове находятся на уровне средних и выше средних климатических показателей. Грунт местами промерз на 10 - 70 см, что означает активный поверхностный сток во время таяния. Уровни воды во многих реках уже поднялись в среднем на 2,5 метра. Дополнительными факторами риска остаются ледоход и возможные ледовые заторы, которые во время таяния могут вызывать локальные подтопления или повреждения гидротехнических сооружений - сказала Овчаренко.

В Украине готовятся к паводкам: названы самые опасные регионы, ОВА поручили сформировать резервы техники

По прогнозам гидрологов, подтопления возможны практически по всей территории Украины. Наиболее показательные ситуации сейчас наблюдаются:

в бассейне Северского Донца на Харьковщине;

в Черкасской области;

в Одесской области, где в пяти населенных пунктах уже зафиксированы частичные подтопления домохозяйств.

В Киеве возможны локальные подтопления в пойменных территориях – в частности в районе парка "Наталка", Гидропарка, Русановских садов, Осокорков, Труханова острова.

По словам Овчаренко, весенний период является ключевым для проверки состояния гидротехнической инфраструктуры. Все сооружения государственной собственности обследованы и готовы к пропуску половодья и паводков.

Малые реки, засоренные и зарегулированные гидросооружениями, которые годами не ремонтируются, и это сказывается. Именно здесь возникают локальные подтопления. Поэтому местным общинам стоит уже сейчас уделить внимание этим объектам - добавила Овчаренко.

Напомним

Этой весной в Украине ожидается подъем уровня воды из-за большого количества снега, что может привести к подтоплениям в некоторых регионах. Эксперты прогнозируют повышение уровня воды на 0,2-0,7 метра, а также возможные подтопления жилых домов на Южном Буге и в Кропивницком. Для Киева угроза подтоплений также существует, особенно для низинных районов левого берега.