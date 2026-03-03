В Украине прогнозируют активное весеннее половодье, уровень воды в реках уже вырос на 2,5 м - Минэкономики

$43.230.13
50.600.26
ukenru
Эксклюзив
13:15 • 5038 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 11006 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11 • 11557 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 12836 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
09:06 • 18192 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 31103 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 100195 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 84012 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 60376 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 51424 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.6м/с
69%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте3 марта, 06:54 • 31274 просмотра
Иран применил российскую тактику ударов БПЛА по государствам Персидского залива - WSJ3 марта, 07:59 • 32710 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 37704 просмотра
Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре10:02 • 14021 просмотра
Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов10:53 • 18271 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах13:14 • 8310 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 38190 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 48449 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 100198 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 64950 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Андрей Сибига
Музыкант
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Европа
Израиль
Реклама
УНН Lite
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video14:39 • 114 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto12:11 • 7158 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 28368 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 35371 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 38821 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Financial Times

В Украине прогнозируют активное весеннее половодье, уровень воды в реках уже вырос на 2,5 м - Минэкономики

Киев • УНН

 • 66 просмотра

В Украине сформировались все природные предпосылки для весеннего половодья, уровень воды в реках поднялся на 2,5 метра. Подтопления возможны по всей стране, в частности в Харьковской, Черкасской, Одесской областях и Киеве.

В Украине прогнозируют активное весеннее половодье, уровень воды в реках уже вырос на 2,5 м - Минэкономики

В Украине сформировались все природные предпосылки для выраженного весеннего половодья, при этом уровни воды во многих реках уже поднялись в среднем на 2,5 метра. Об этом заявила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко, сообщает Минэкономики, передает УНН

Сформированы все природные предпосылки для выраженного весеннего половодья. В большинстве речных бассейнов запасы воды в снежном покрове находятся на уровне средних и выше средних климатических показателей. Грунт местами промерз на 10 - 70 см, что означает активный поверхностный сток во время таяния. Уровни воды во многих реках уже поднялись в среднем на 2,5 метра. Дополнительными факторами риска остаются ледоход и возможные ледовые заторы, которые во время таяния могут вызывать локальные подтопления или повреждения гидротехнических сооружений 

- сказала Овчаренко. 

В Украине готовятся к паводкам: названы самые опасные регионы, ОВА поручили сформировать резервы техники26.02.26, 15:32 • 2697 просмотров

По прогнозам гидрологов, подтопления возможны практически по всей территории Украины. Наиболее показательные ситуации сейчас наблюдаются:

  • в бассейне Северского Донца на Харьковщине;
    • в Черкасской области;
      • в Одесской области, где в пяти населенных пунктах уже зафиксированы частичные подтопления домохозяйств.

        В Киеве возможны локальные подтопления в пойменных территориях – в частности в районе парка "Наталка", Гидропарка, Русановских садов, Осокорков, Труханова острова.

        По словам Овчаренко, весенний период является ключевым для проверки состояния гидротехнической инфраструктуры. Все сооружения государственной собственности обследованы и готовы к пропуску половодья и паводков. 

        Малые реки, засоренные и зарегулированные гидросооружениями, которые годами не ремонтируются, и это сказывается. Именно здесь возникают локальные подтопления. Поэтому местным общинам стоит уже сейчас уделить внимание этим объектам 

        - добавила Овчаренко. 

        Напомним 

        Этой весной в Украине ожидается подъем уровня воды из-за большого количества снега, что может привести к подтоплениям в некоторых регионах. Эксперты прогнозируют повышение уровня воды на 0,2-0,7 метра, а также возможные подтопления жилых домов на Южном Буге и в Кропивницком. Для Киева угроза подтоплений также существует, особенно для низинных районов левого берега.

        Павел Башинский

        ОбществоПроисшествия
        Морозы в Украине
        Энергетика
        Укргидрометцентр
        Снег в Украине
        Электроэнергия
        Черкасская область
        Харьковская область
        Одесская область
        Украина
        Кропивницкий
        Киев