Украине не стоит ожидать значительных паводков, но некоторые регионы могут столкнуться с подтоплениями - ГСЧС
Киев • УНН
В этом году половодье на большинстве рек Украины ожидается в пределах нормы или ниже, за исключением Харьковщины и притоков Южного Буга. ГСЧС зафиксировала более 800 случаев подтоплений, но значительных паводков не прогнозируется.
Украине не стоит ожидать значительных паводков. Об этом во время брифинга сказала начальница отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС Украины Виктория Корниенко, пишет УНН.
Детали
В этом году половодье на большинстве рек Украины ожидается в пределах нормы или ниже нормы. Исключение – малые реки Харьковщины и притоки Южного Буга, где возможны показатели выше многолетних, отметила Корниенко.
"Уже фиксируется развитие весенних процессов – на реках преобладает повышение уровней воды. Сейчас не стоит ожидать резких изменений погодных условий, однако водопольные процессы будут продолжаться", – сказала Корниенко.
Из-за активного таяния снега уровень воды в реках растет, и государство работает на опережение, чтобы минимизировать риски, как сообщили в Минэкономики, заявил глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Игорь Гопчак. Привлечено 27 насосных станций и 9 дренажных скважин. С начала года они перекачали более 132 млн кубометров поверхностных и грунтовых вод.
Из-за таяния снега, по данным ГСЧС, возможен выход воды на поймы в Волынской, Львовской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областях.
Так, 4-6 марта на реке Южный Буг и ее притоках, в бассейне Припяти и отдельных реках бассейна Западного Буга, а также на реках Ингул и Тилигул возможно повышение уровней воды на 0,1–0,4 м. Вероятен выход воды на поймы в Винницкой области и удержание воды на поймах в Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях – I уровень опасности (желтый). Также будет продолжаться ослабление ледовых явлений, местами – ледоход.
Синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков в ближайшие дни.
В то же время ГСЧС уже зафиксировала более 800 случаев подтоплений в связи с весенним половодьем. Специалисты службы реагировали на большинство из этих случаев, сказал директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины Виктор Витовецкий.
"ГСЧС Украины сформировало и удерживает в готовности отряды, которые готовы работать против паводков. Отряды оснащены соответствующим оборудованием – насосами, мотопомпами и снегоходами", – сказал он.
Он добавил, что сейчас в двух областях – в Одесской и Черкасской – зафиксированы случаи подтоплений, где работа специалистов ГСЧС продолжается до сих пор.
