Украине не стоит ожидать значительных паводков, но некоторые регионы могут столкнуться с подтоплениями - ГСЧС

Украине не стоит ожидать значительных паводков. Об этом во время брифинга сказала начальница отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС Украины Виктория Корниенко, пишет УНН.

Детали

В этом году половодье на большинстве рек Украины ожидается в пределах нормы или ниже нормы. Исключение – малые реки Харьковщины и притоки Южного Буга, где возможны показатели выше многолетних, отметила Корниенко.

"Уже фиксируется развитие весенних процессов – на реках преобладает повышение уровней воды. Сейчас не стоит ожидать резких изменений погодных условий, однако водопольные процессы будут продолжаться", – сказала Корниенко.

Из-за активного таяния снега уровень воды в реках растет, и государство работает на опережение, чтобы минимизировать риски, как сообщили в Минэкономики, заявил глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Игорь Гопчак. Привлечено 27 насосных станций и 9 дренажных скважин. С начала года они перекачали более 132 млн кубометров поверхностных и грунтовых вод.

Из-за таяния снега, по данным ГСЧС, возможен выход воды на поймы в Волынской, Львовской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Так, 4-6 марта на реке Южный Буг и ее притоках, в бассейне Припяти и отдельных реках бассейна Западного Буга, а также на реках Ингул и Тилигул возможно повышение уровней воды на 0,1–0,4 м. Вероятен выход воды на поймы в Винницкой области и удержание воды на поймах в Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях – I уровень опасности (желтый). Также будет продолжаться ослабление ледовых явлений, местами – ледоход.

Синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков в ближайшие дни.

В то же время ГСЧС уже зафиксировала более 800 случаев подтоплений в связи с весенним половодьем. Специалисты службы реагировали на большинство из этих случаев, сказал директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины Виктор Витовецкий.

"ГСЧС Украины сформировало и удерживает в готовности отряды, которые готовы работать против паводков. Отряды оснащены соответствующим оборудованием – насосами, мотопомпами и снегоходами", – сказал он.

Он добавил, что сейчас в двух областях – в Одесской и Черкасской – зафиксированы случаи подтоплений, где работа специалистов ГСЧС продолжается до сих пор.

В Украине прогнозируют активное весеннее половодье, уровень воды в реках уже вырос на 2,5 м - Минэкономики