Эксклюзив
13:52 • 10650 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Эксклюзив
12:44 • 11692 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 18716 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 46450 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 75390 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками
3 марта, 15:45 • 63353 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 66597 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61231 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34686 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28647 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
Украине не стоит ожидать значительных паводков, но некоторые регионы могут столкнуться с подтоплениями - ГСЧС

Киев • УНН

 • 474 просмотра

В этом году половодье на большинстве рек Украины ожидается в пределах нормы или ниже, за исключением Харьковщины и притоков Южного Буга. ГСЧС зафиксировала более 800 случаев подтоплений, но значительных паводков не прогнозируется.

Украине не стоит ожидать значительных паводков, но некоторые регионы могут столкнуться с подтоплениями - ГСЧС

Украине не стоит ожидать значительных паводков. Об этом во время брифинга сказала начальница отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС Украины Виктория Корниенко, пишет УНН.

Детали

В этом году половодье на большинстве рек Украины ожидается в пределах нормы или ниже нормы. Исключение – малые реки Харьковщины и притоки Южного Буга, где возможны показатели выше многолетних, отметила Корниенко.

"Уже фиксируется развитие весенних процессов – на реках преобладает повышение уровней воды. Сейчас не стоит ожидать резких изменений погодных условий, однако водопольные процессы будут продолжаться", – сказала Корниенко.

Из-за активного таяния снега уровень воды в реках растет, и государство работает на опережение, чтобы минимизировать риски, как сообщили в Минэкономики, заявил глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Игорь Гопчак. Привлечено 27 насосных станций и 9 дренажных скважин. С начала года они перекачали более 132 млн кубометров поверхностных и грунтовых вод.

Из-за таяния снега, по данным ГСЧС, возможен выход воды на поймы в Волынской, Львовской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Так, 4-6 марта на реке Южный Буг и ее притоках, в бассейне Припяти и отдельных реках бассейна Западного Буга, а также на реках Ингул и Тилигул возможно повышение уровней воды на 0,1–0,4 м. Вероятен выход воды на поймы в Винницкой области и удержание воды на поймах в Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях – I уровень опасности (желтый). Также будет продолжаться ослабление ледовых явлений, местами – ледоход.

Синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков в ближайшие дни.

В то же время ГСЧС уже зафиксировала более 800 случаев подтоплений в связи с весенним половодьем. Специалисты службы реагировали на большинство из этих случаев, сказал директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины Виктор Витовецкий.

"ГСЧС Украины сформировало и удерживает в готовности отряды, которые готовы работать против паводков. Отряды оснащены соответствующим оборудованием – насосами, мотопомпами и снегоходами", – сказал он.

Он добавил, что сейчас в двух областях – в Одесской и Черкасской – зафиксированы случаи подтоплений, где работа специалистов ГСЧС продолжается до сих пор.

В Украине прогнозируют активное весеннее половодье, уровень воды в реках уже вырос на 2,5 м - Минэкономики03.03.26, 16:41 • 4334 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Техника
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Львовская область
Винницкая область
Николаевская область
Сумская область
Киевская область
Черкасская область
Кировоградская область
Харьковская область
Одесская область
Волынская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Черниговская область
Украина