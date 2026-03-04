В Україні зафіксовано майже 800 випадків підтоплень через весняне водопілля - ДСНС
Київ • УНН
В Україні зафіксовано майже 800 випадків підтоплень через весняне водопілля, активні роботи тривають на Одещині, Кіровоградщині та Черкащині. ДСНС закликає до співпраці з місцевою владою для мінімізації наслідків.
Майже 800 випадків підтоплень уже зафіксовано в Україні через весняне водопілля. У більшості з них реагували підрозділи ДСНС. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Віктор Вітовецький, передає УНН.
Деталі
За даними рятувальників, наразі активні роботи з наслідків підтоплення тривають на Одещині, Кіровоградщині та Черкащині.
Ми сформували та утримуємо в готовності спеціальні загони для протидії паводкам. Вони оснащені насосами, мотопомпами, снігоболотоходами та іншим необхідним обладнанням
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом27.02.26, 17:15 • 69616 переглядiв
Водночас, за його словами, готовність рятувальників - це лише частина успіху. Важлива тісна співпраця з органами місцевого самоврядування. Іноді навіть 15-30 хвилин роботи екскаватора для створення альтернативного водовідводу можуть уберегти населений пункт від підтоплення. Підрозділи ДСНС готові до оперативної взаємодії з громадами для мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій.
В Україні прогнозують активне весняне водопілля, рівень води в річках уже зріс на 2,5 м - Мінекономіки03.03.26, 16:41 • 4352 перегляди
У разі, якщо поблизу вас є загроза підтоплення:
▪вимкніть електро- та газопостачання;
▪перенесіть документи й цінні речі у сухе безпечне місце;
▪не заходьте у підвали та приміщення з пошкодженою електромережею;
▪не рухайтеся затопленими дорогами, за потреби - евакуюйтеся на підвищені ділянки;
▪у разі небезпеки телефонуйте 101 або 112.