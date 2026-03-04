$43.450.22
Ексклюзив
15:27 • 3336 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 13895 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 13975 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 20704 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 48362 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 76581 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 64181 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 67158 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 61585 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34838 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
15:27 • 3336 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 13895 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 21711 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 21630 перегляди
В Україні зафіксовано майже 800 випадків підтоплень через весняне водопілля - ДСНС

Київ • УНН

 • 102 перегляди

В Україні зафіксовано майже 800 випадків підтоплень через весняне водопілля, активні роботи тривають на Одещині, Кіровоградщині та Черкащині. ДСНС закликає до співпраці з місцевою владою для мінімізації наслідків.

В Україні зафіксовано майже 800 випадків підтоплень через весняне водопілля - ДСНС

Майже 800 випадків підтоплень уже зафіксовано в Україні через весняне водопілля. У більшості з них реагували підрозділи ДСНС. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Віктор Вітовецький, передає УНН

Деталі

За даними рятувальників, наразі активні роботи з наслідків підтоплення тривають на Одещині, Кіровоградщині та Черкащині. 

Ми сформували та утримуємо в готовності спеціальні загони для протидії паводкам. Вони оснащені насосами, мотопомпами, снігоболотоходами та іншим необхідним обладнанням 

- зазначив Вітовецький. 

Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом27.02.26, 17:15 • 69616 переглядiв

Водночас, за його словами, готовність рятувальників - це лише частина успіху. Важлива тісна співпраця з органами місцевого самоврядування. Іноді навіть 15-30 хвилин роботи екскаватора для створення альтернативного водовідводу можуть уберегти населений пункт від підтоплення. Підрозділи ДСНС готові до оперативної взаємодії з громадами для мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій. 

В Україні прогнозують активне весняне водопілля, рівень води в річках уже зріс на 2,5 м - Мінекономіки03.03.26, 16:41 • 4352 перегляди

У разі, якщо поблизу вас є загроза підтоплення: 

▪вимкніть електро- та газопостачання;

▪перенесіть документи й цінні речі у сухе безпечне місце;

▪не заходьте у підвали та приміщення з пошкодженою електромережею;

▪не рухайтеся затопленими дорогами, за потреби - евакуюйтеся на підвищені ділянки;

▪у разі небезпеки телефонуйте 101 або 112.

Антоніна Туманова

