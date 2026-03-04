$43.450.22
В Украине зафиксировано почти 800 случаев подтоплений из-за весеннего половодья - ГСЧС

Киев • УНН

 • 610 просмотра

В Украине зафиксировано почти 800 случаев подтоплений из-за весеннего половодья, активные работы продолжаются в Одесской, Кировоградской и Черкасской областях. ГСЧС призывает к сотрудничеству с местными властями для минимизации последствий.

В Украине зафиксировано почти 800 случаев подтоплений из-за весеннего половодья - ГСЧС

Почти 800 случаев подтоплений уже зафиксировано в Украине из-за весеннего половодья. В большинстве из них реагировали подразделения ГСЧС. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Виктор Витовецкий, передает УНН

Детали

По данным спасателей, сейчас активные работы по ликвидации последствий подтопления продолжаются в Одесской, Кировоградской и Черкасской областях. 

Мы сформировали и держим в готовности специальные отряды для противодействия паводкам. Они оснащены насосами, мотопомпами, снегоболотоходами и другим необходимым оборудованием 

- отметил Витовецкий. 

Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом27.02.26, 17:15 • 69624 просмотра

В то же время, по его словам, готовность спасателей - это лишь часть успеха. Важно тесное сотрудничество с органами местного самоуправления. Иногда даже 15-30 минут работы экскаватора для создания альтернативного водоотвода могут уберечь населенный пункт от подтопления. Подразделения ГСЧС готовы к оперативному взаимодействию с громадами для минимизации последствий чрезвычайных ситуаций. 

В Украине прогнозируют активное весеннее половодье, уровень воды в реках уже вырос на 2,5 м - Минэкономики03.03.26, 16:41 • 4354 просмотра

В случае, если вблизи вас есть угроза подтопления: 

▪выключите электро- и газоснабжение;

▪перенесите документы и ценные вещи в сухое безопасное место;

▪не заходите в подвалы и помещения с поврежденной электросетью;

▪не двигайтесь по затопленным дорогам, при необходимости - эвакуируйтесь на возвышенные участки;

▪в случае опасности звоните 101 или 112.

Антонина Туманова

