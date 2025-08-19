Верховный Суд вернул киевлянам доступ к Днепру возле элитного ЖК
Киев • УНН
Верховный Суд прекратил владение частного общества на берегоукрепление в Киеве. Это обеспечило свободный доступ к Днепру для всех горожан.
Владение частным обществом гидротехническими сооружениями в урочище Берковщина - прекращено судебным решением. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Детали
Верховный Суд прекратил владение частного общества берегоукреплениями (гидротехническими сооружениями) в урочище Берковщина, в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр общей площадью более 2,3 тыс. кв.м.
Уточняется, о каком районе Киева и улице идет речь:
Это - улица Днепровская набережная, 14, в Дарницком районе столицы.
Территориальную общину ограничивали в законном праве, но прокуроры и суд восстановили справедливость
Гидротехнические сооружения, которые согласно технической документации выполнены в виде набережной длиной почти 500 кв.м., выполняют функции защиты от размыва.
Частное общество в 2020 году зарегистрировало на них право частной собственности.
Вместе с тем, указанные берегоукрепления расположены на коммунальном земельном участке водного фонда площадью более 3,1 га стоимостью более 67 млн грн в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр.
Важно:
- регистрация права частной собственности на гидросооружения приводит к выбытию земельного участка водного фонда из собственности территориальной общины;
- это создает жителям ограничения в беспрепятственном и бесплатном доступе к реке Днепр.
Именно на этом акцентировали внимание прокуроры. Верховный Суд согласился с доводами прокурора: право собственности на гидротехническое сооружение не может быть зарегистрировано ни за кем.
Суд поставил точку в этом деле – доступ к набережной Днепра должны иметь все желающие, а не только жители одного жилого комплекса.
