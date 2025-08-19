Верховный Суд вернул киевлянам доступ к Днепру возле элитного ЖК

$41.260.08
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 5742 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 37841 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 38529 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 55637 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 75397 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 55908 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 40986 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 43322 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в Украине
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 115679 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон
19 августа, 02:36 • 32791 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед ним
19 августа, 02:57 • 37393 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке
04:47 • 51128 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф
05:54 • 44107 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов
06:55 • 45572 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 336 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
Эксклюзив
09:27 • 5768 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 46287 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 51828 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 115700 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Александр Усик
Оксен Лисовой
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Вашингтон
Белый дом
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф
05:54 • 44725 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"
18 августа, 17:45 • 34773 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети
17 августа, 11:21 • 93121 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли
17 августа, 07:47 • 83289 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов
16 августа, 07:05 • 115026 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Нефть
COVID-19
Доллар США

Верховный Суд вернул киевлянам доступ к Днепру возле элитного ЖК

Киев • УНН

 • 1696 просмотра

Верховный Суд прекратил владение частного общества на берегоукрепление в Киеве. Это обеспечило свободный доступ к Днепру для всех горожан.

Верховный Суд вернул киевлянам доступ к Днепру возле элитного ЖК

Владение частным обществом гидротехническими сооружениями в урочище Берковщина - прекращено судебным решением. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Детали

Верховный Суд прекратил владение частного общества берегоукреплениями (гидротехническими сооружениями) в урочище Берковщина, в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр общей площадью более 2,3 тыс. кв.м.

Уточняется, о каком районе Киева и улице идет речь:

Это - улица Днепровская набережная, 14, в Дарницком районе столицы.

Территориальную общину ограничивали в законном праве, но прокуроры и суд восстановили справедливость

Гидротехнические сооружения, которые согласно технической документации выполнены в виде набережной длиной почти 500 кв.м., выполняют функции защиты от размыва.

Частное общество в 2020 году зарегистрировало на них право частной собственности.

Вместе с тем, указанные берегоукрепления расположены на коммунальном земельном участке водного фонда площадью более 3,1 га стоимостью более 67 млн грн в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр.

- говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Важно:

  • регистрация права частной собственности на гидросооружения приводит к выбытию земельного участка водного фонда из собственности территориальной общины;
    • это создает жителям ограничения в беспрепятственном и бесплатном доступе к реке Днепр.

      Именно на этом акцентировали внимание прокуроры. Верховный Суд согласился с доводами прокурора: право собственности на гидротехническое сооружение не может быть зарегистрировано ни за кем.

      Суд поставил точку в этом деле – доступ к набережной Днепра должны иметь все желающие, а не только жители одного жилого комплекса.

      Напомним

      Правоохранительные органы сообщили о подозрении двум руководителям обществ по фактам легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере – речь идет о более чем 160 млн гривен на строительстве Подольского моста в Киеве.

      Игорь Тележников

