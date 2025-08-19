$41.260.08
Верховний Суд повернув киянам доступ до Дніпра біля елітного ЖК

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Верховний Суд припинив володіння приватного товариства на берегоукріплення у Києві. Це забезпечило вільний доступ до Дніпра для всіх містян.

Верховний Суд повернув киянам доступ до Дніпра біля елітного ЖК

Володіння приватного товариства на гідротехнічні споруди в урочищі Берковщина - припинено судовим рішенням. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Деталі

Верховний Суд припинив володіння приватного товариства на берегоукріплення (гідротехнічні споруди) в урочищі Берковщина, в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро загальною площею понад 2,3 тис. кв.м.

Уточнюється про який район Києва та вулицю йде мова:

Це -  вулиця Дніпровська набережна, 14, у Дарницькому районі столиці.

Територіальну громаду обмежували у законному праві, але прокурори та суд відновили справедливість

Гідротехнічні споруди, які згідно з технічною документацією виконано у вигляді набережної довжиною майже 500 кв.м., виконують функції захисту від розмиву.

Приватне товариство у 2020 році зареєструвало на них право приватної власності. 

Разом із тим, вказані берегоукріплення розташовані на комунальній земельній ділянці водного фонду площею понад 3,1 га вартістю понад 67 млн грн в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

- ідеться у дописі прокуратури Києва.

Важливо: 

  • реєстрація права приватної власності на гідроспоруди призводить до вибуття земельної ділянки водного фонду з власності територіальної громади;
    • це створює жителям обмеження у безперешкодному та безоплатному доступі до річки Дніпро.

      Саме на цьому наголосили прокурори. Верховний Суд погодився з доводами прокурора: право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстровано ні за ким.

        

      Суд поставив крапку у цій справі – доступ до набережної Дніпра повинні мати усі охочі, а не лише мешканці одного житлового комплексу.  

      Нагадаємо

      Правоохоронні органи повідомили про підозру двом керівникам товариств за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі – йдеться про понад 160 млн гривень на будівництві Подільського мосту у Києві.

      Ігор Тележніков

      СуспільствоКиїв
      Дарницький район
      Верховний Суд України
      Дніпро (річка)
      Київ