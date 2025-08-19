Верховний Суд повернув киянам доступ до Дніпра біля елітного ЖК
Верховний Суд припинив володіння приватного товариства на берегоукріплення у Києві. Це забезпечило вільний доступ до Дніпра для всіх містян.
Володіння приватного товариства на гідротехнічні споруди в урочищі Берковщина - припинено судовим рішенням. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Деталі
Верховний Суд припинив володіння приватного товариства на берегоукріплення (гідротехнічні споруди) в урочищі Берковщина, в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро загальною площею понад 2,3 тис. кв.м.
Уточнюється про який район Києва та вулицю йде мова:
Це - вулиця Дніпровська набережна, 14, у Дарницькому районі столиці.
Територіальну громаду обмежували у законному праві, але прокурори та суд відновили справедливість
Гідротехнічні споруди, які згідно з технічною документацією виконано у вигляді набережної довжиною майже 500 кв.м., виконують функції захисту від розмиву.
Приватне товариство у 2020 році зареєструвало на них право приватної власності.
Разом із тим, вказані берегоукріплення розташовані на комунальній земельній ділянці водного фонду площею понад 3,1 га вартістю понад 67 млн грн в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.
Важливо:
- реєстрація права приватної власності на гідроспоруди призводить до вибуття земельної ділянки водного фонду з власності територіальної громади;
- це створює жителям обмеження у безперешкодному та безоплатному доступі до річки Дніпро.
Саме на цьому наголосили прокурори. Верховний Суд погодився з доводами прокурора: право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстровано ні за ким.
Суд поставив крапку у цій справі – доступ до набережної Дніпра повинні мати усі охочі, а не лише мешканці одного житлового комплексу.
Нагадаємо
