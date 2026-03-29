От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искать

В Украине обитает более 400 видов птиц. В перечень входят оседлые виды, птицы, гнездящиеся в стране, перелетные виды, останавливающиеся во время миграций, и птицы, остающиеся в Украине на зимовку. Больше всего пернатых можно увидеть там, где есть лес и вода, степь и балки, морское побережье и лиманы, городские парки и речные долины.

УНН собрал полезную информацию о птицах, которых можно увидеть в самых разных уголках страны.

Оседлые птицы Украины: кого из них можно увидеть в городах

В населенных пунктах и рядом с жильем люди чаще всего видят синантропных (тех, которые приспособились жить рядом с человеком, – ред.) и частично синантропных птиц. Среди них:

сизый голубь;

воробей домовый;

воробей полевой;

скворец обыкновенный;

синица большая;

сорока;

ворона серая;

галка;

грач;

ворон;

дрозд черный;

дрозд певчий.

В парках и на кладбищах можно увидеть сойку, свиристеля (зимой), поползня, зарянку, дубоноса, зеленушку.

Возле водоемов в городах привычной стала кряква, а на открытой воде зимой встречаются лысуха и чайки.

Corvus corax, или Ворон обыкновенный уже давно обитает в городах рядом с человеком

Что влияет на городскую орнитофауну

На видовой состав в городах влияют наличие старых деревьев, кустов, водоемов, а также режим кошения травы и уборки листьев. Дуплистые деревья нужны для дятлов, синиц, скворца, сов. Плотная застройка создает ниши для стрижа черного, который гнездится в щелях зданий. Сохранение зеленых зон повышает количество мелких певчих птиц и насекомоядных видов.

В парках и на кладбищах в зимний период можно увидеть сойку

Лесные птицы Украины: кто обитает на Полесье, в Карпатах и лесостепи

В украинских лесах распространены дятлы: большой пестрый, малый пестрый, средний пестрый, а также желна черная.

Кроме того, можно встретить поползня, гаичку, синицу лазоревку, синицу черную (особенно в хвойных зарослях), пеночку-весничку, пеночку-теньковку, зяблика, зарянку, пищуху обыкновенную, дроздов, соловья восточного (в подлеске).

В Карпатах и на Полесье можно увидеть глухаря белоклювого, тетерева, рябчика лесного.

В Карпатах и на Полесье можно увидеть рябчика лесного

Птицы кустарников, опушек и балок

Переходные зоны между лесом и открытыми пространствами обычно предпочитают для гнездования славки, овсянки и сорокопуды.

В кустарниках встречаются славка черноголовая, славка серая, овсянка обыкновенная, сорокопут жулан. В балках и зарослях возле полей встречаются фазан, куропатка серая, перепел.

В кустарниках и на опушках можно увидеть сорокопута

Водно-болотные птицы Украины: кто живет на реках, озерах, поймах и лиманах

На пресных водоемах часто встречаются кряква, чирок-трескунок, чирок-свистунок, шилохвость, лебедь-шипун, гусь серый, лысуха, поганка большая, поганка малая.

Вдоль берегов можно видеть цаплю серую, цаплю белую, цаплю малую, выпь, выпь малую.

Во время сезонных миграций водоемы в Украине облюбовывают различные кулики: улиты, песочники, веретенники, зуйки, а также чайки и крачки.

Одна из распространенных птиц в Украине - это выпь водяная

Птицы побережья Черного моря и дельты Дуная

На морском побережье и в лиманах встречаются бакланы, чайки, крачки, поганки. Дельта Дуная и прибрежные заповедные территории важны для колониальных видов, гнездящихся на островах и косах. В таких местах наблюдают большие скопления мигрирующих гусей и куликов в сезон пролета.

На побережьях Черного и Азовского морей в Украине обитает баклан

Степные птицы Украины

Степь и открытые пространства стали домом для жаворонков, удода, щурки золотистой, пустельги обыкновенной, луней, куропатки, перепела. На линиях электропередач и деревьях в полезащитных полосах сидят канюки, сорокопуды, иногда совы. В степной зоне и на заповедных участках могут встречаться дрофа и стрепет.

В степях Украины нашел приют жаворонок

Хищные птицы Украины

Среди дневных хищников распространены канюк обыкновенный, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, пустельга, коршун черный, лунь болотный на болотах и поймах. Орлан-белохвост встречается вблизи больших водоемов.

В Карпатах и скальных районах возможны встречи с беркутом, а в сезон миграции фиксируют сапсана. Среди сов чаще всего наблюдают ушастую сову, сову серую, филина в отдельных регионах.

Среди хищных птиц Украины распространен коршун

Перелетные птицы в Украине

Весенний пролет стартует в феврале или марте и длится до мая. Осенний пролет активизируется с августа и может длиться до ноября. В эти периоды на водоемах, полях и в поймах можно увидеть массовые остановки гусей, крякв, лебедей, журавлей, куликов.

Аист белый – типичный гнездовой вид для многих областей, а во время миграции появляются значительные скопления в местах отдыха. Часть птиц зимует в Украине при условии открытой воды и доступного корма, в частности кряквы, чайки, свиристели, некоторые хищные птицы.

Где наблюдать птиц в Украине: регионы и локации

Для наблюдения за водоплавающими птицами подходят речные поймы, городские набережные, озера, водохранилища, лиманы. Для лесных видов нужны большие массивы с разновозрастными деревьями. Для степных птиц важны природные участки степи и балки с кустарниками. В Украине известны орнитологические локации: Шацкие озера, поймы Днепра, дельта Дуная, побережье лиманов Причерноморья, степные заповедные территории юга, Карпаты. Во многих областях работают местные орнитологические сообщества, которые публикуют календари наблюдений и маршруты.

