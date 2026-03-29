Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукати
Київ • УНН
В Україні налічується понад 400 видів птахів, включаючи осілих, перелітних та зимуючих. Найбільше різноманіття зосереджено біля водойм, лісів та степів.
В Україні живуть понад 400 видів птахів. До переліку входять осілі види, птахи, що гніздяться в країні, перелітні види, які зупиняються під час міграцій, та птахи, які залишаються в Україні на зимівлю.Найбільше пернатих можна побачити там, де є ліс і вода, степ і балки, морське узбережжя і лимани, міські парки і річкові долини.
УНН зібрав корисну інформацію про птахів, яких можна побачити у найрізноманітніших куточках країни.
Осілі птахи України: кого із них можна побачити у містах
У населених пунктах і поруч із житлом люди найчастіше бачать синантропних (тих, які пристосувалися жити поруч із людиною, – ред.) та частково синантропних птахів. Серед них:
- сизий голуб;
- горобець хатній;
- горобець польовий;
- шпак звичайний;
- синиця велика;
- сорока;
- ворона сіра;
- галка;
- грак;
- крук;
- дрізд чорний;
- дрізд співочий.
У парках і на кладовищах можна побачити сойку, омелюха (взимку), повзика, вільшанку, костогриза, зеленяка.
Біля водойм у містах звичним став крижень, а на відкритій воді взимку трапляються лиска та мартини.
Corvus corax, або Крук звичайний вже давно мешкає у містах поруч з людиною
Що впливає на міську орнітофауну
На видовий склад у містах впливають наявність старих дерев, кущів, водойм, а також режим косіння трави й прибирання листя. Дуплисті дерева потрібні для дятлів, синиць, шпака, сов. Щільна забудова створює ніші для серпокрильця чорного, який гніздиться у щілинах будівель. Збереження зелених зон підвищує кількість дрібних співочих птахів та комахоїдних видів.
У парках і на кладовищах у зимовий період можна побачити сойку
Лісові птахи України: хто мешкає на Поліссі, у Карпатах і лісостепі
В українських лісах поширені дятли: великий строкатий, малий строкатий, середній строкатий, а також жовна чорна.
Крім того, можна зустріти повзика, гаїчку, синицю блакитну, синицю чорну (особливо у хвойних хащах), вівчарика-ковалика, вівчарика-тьоха, зяблика, вільшанку, підкоришника звичайного, дроздів, соловейка східного (у підліску).
У Карпатах і на Поліссі можна побачити глушеця білодзьобого, тетерука, орябока лісового.
У Карпатах і на Поліссі можна побачити орябока лісового (рябчика)
Птахи чагарників, узлісь і балок
Перехідні зони між лісом і відкритими просторами зазвичай вподобують для гніздування кропив’янки, вівсянки та сорокопуди.
У чагарниках трапляються кропив’янка чорноголова, кропив’янка сіра, вівсянка звичайна, сорокопуд терновий. У балках і заростях біля полів зустрічаються фазан, куріпка сіра, перепілка.
У чагарниках та на узліссях можна побачити сорокопуда
Водно-болотні птахи України: хто живе на річках, озерах, заплавах і лиманах
На прісних водоймах часто трапляються крижень, чирянка велика, чирянка мала, шилохвіст, лебідь-шипун, гуска сіра, лиска, пірникоза велика, пірникоза мала.
Уздовж берегів можна бачити чаплю сіру, чаплю білу, чепуру малу, бугая, бугайчика.
Під час сезонних міграцій водойми в Україні облюбовують різні кулики: коловодники, побережники, грицики, пісочники, а також мартини і крячки.
Один із розповсбджених птахів в Україні - це бугай водяний
Птахи узбережжя Чорного моря та дельти Дунаю
На морському узбережжі та в лиманах зустрічаються баклани, мартини, крячки, пірникози. Дельта Дунаю та прибережні заповідні території важливі для колоніальних видів, що гніздяться на островах і косах. У таких місцях спостерігають великі скупчення мігруючих гусей і куликів у сезон прольоту.
На узбережжях Чорного та Азовського морів в Україні мешкає баклан
Степові птахи України
Степ і відкриті простори стали домівкою для жайворонків, одуда, щурки бджолоїдки, боривітра звичайного, лунів, куріпки, перепілки. На лініях електропередач і деревах у полезахисних смугах сидять канюки, сорокопуди, інколи сови. У степовій зоні та на заповідних ділянках можуть траплятися дрохва і стрепет.
У степах України знайшов прихисток жайворонок
Хижі птахи України
Серед денних хижаків поширені канюк звичайний, яструб великий, яструб малий, боривітер, шуліка чорний, лунь очеретяний на болотах і заплавах. Орлан-білохвіст трапляється поблизу великих водойм.
У Карпатах і скельних районах можливі зустрічі з беркутом, а в сезон міграції фіксують сапсана. Серед сов найчастіше спостерігають вухату сову, сову сіру, пугача в окремих регіонах.
Серед хижих птахів України поширений шуліка
Перелітні птахи в Україні
Весняний проліт стартує у лютому або березні й триває до травня. Осінній проліт активізується з серпня і може тривати до листопада. У ці періоди на водоймах, полях і в заплавах можна побачити масові зупинки гусей, крижнів, лебедів, журавлів, куликів.
Лелека білий – типовий гніздовий вид для багатьох областей, а під час міграції з’являються значні скупчення у місцях відпочинку. Частина птахів зимує в Україні за умови відкритої води та доступного корму, зокрема крижні, мартини, омелюхи, деякі хижі птахи.
Де спостерігати птахів в Україні: регіони та локації
Для спостереження за водоплавними птахами підходять річкові заплави, міські набережні, озера, водосховища, лимани. Для лісових видів потрібні великі масиви з різновіковими деревами. Для степових птахів важливі природні ділянки степу та балки з чагарниками. В Україні відомі орнітологічні локації: Шацькі озера, заплави Дніпра, дельта Дунаю, узбережжя лиманів Причорномор’я, степові заповідні території півдня, Карпати. У багатьох областях працюють місцеві орнітологічні спільноти, які публікують календарі спостережень і маршрути.
