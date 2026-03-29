Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукати

В Україні живуть понад 400 видів птахів. До переліку входять осілі види, птахи, що гніздяться в країні, перелітні види, які зупиняються під час міграцій, та птахи, які залишаються в Україні на зимівлю.Найбільше пернатих можна побачити там, де є ліс і вода, степ і балки, морське узбережжя і лимани, міські парки і річкові долини.

УНН зібрав корисну інформацію про птахів, яких можна побачити у найрізноманітніших куточках країни.

Осілі птахи України: кого із них можна побачити у містах

У населених пунктах і поруч із житлом люди найчастіше бачать синантропних (тих, які пристосувалися жити поруч із людиною, – ред.) та частково синантропних птахів. Серед них:

сизий голуб;

горобець хатній;

горобець польовий;

шпак звичайний;

синиця велика;

сорока;

ворона сіра;

галка;

грак;

крук;

дрізд чорний;

дрізд співочий.

У парках і на кладовищах можна побачити сойку, омелюха (взимку), повзика, вільшанку, костогриза, зеленяка.

Біля водойм у містах звичним став крижень, а на відкритій воді взимку трапляються лиска та мартини.

Corvus corax, або Крук звичайний вже давно мешкає у містах поруч з людиною

Що впливає на міську орнітофауну

На видовий склад у містах впливають наявність старих дерев, кущів, водойм, а також режим косіння трави й прибирання листя. Дуплисті дерева потрібні для дятлів, синиць, шпака, сов. Щільна забудова створює ніші для серпокрильця чорного, який гніздиться у щілинах будівель. Збереження зелених зон підвищує кількість дрібних співочих птахів та комахоїдних видів.

У парках і на кладовищах у зимовий період можна побачити сойку

Лісові птахи України: хто мешкає на Поліссі, у Карпатах і лісостепі

В українських лісах поширені дятли: великий строкатий, малий строкатий, середній строкатий, а також жовна чорна.

Крім того, можна зустріти повзика, гаїчку, синицю блакитну, синицю чорну (особливо у хвойних хащах), вівчарика-ковалика, вівчарика-тьоха, зяблика, вільшанку, підкоришника звичайного, дроздів, соловейка східного (у підліску).

У Карпатах і на Поліссі можна побачити глушеця білодзьобого, тетерука, орябока лісового.

У Карпатах і на Поліссі можна побачити орябока лісового (рябчика)

Птахи чагарників, узлісь і балок

Перехідні зони між лісом і відкритими просторами зазвичай вподобують для гніздування кропив’янки, вівсянки та сорокопуди.

У чагарниках трапляються кропив’янка чорноголова, кропив’янка сіра, вівсянка звичайна, сорокопуд терновий. У балках і заростях біля полів зустрічаються фазан, куріпка сіра, перепілка.

У чагарниках та на узліссях можна побачити сорокопуда

Водно-болотні птахи України: хто живе на річках, озерах, заплавах і лиманах

На прісних водоймах часто трапляються крижень, чирянка велика, чирянка мала, шилохвіст, лебідь-шипун, гуска сіра, лиска, пірникоза велика, пірникоза мала.

Уздовж берегів можна бачити чаплю сіру, чаплю білу, чепуру малу, бугая, бугайчика.

Під час сезонних міграцій водойми в Україні облюбовують різні кулики: коловодники, побережники, грицики, пісочники, а також мартини і крячки.

Один із розповсбджених птахів в Україні - це бугай водяний

Птахи узбережжя Чорного моря та дельти Дунаю

На морському узбережжі та в лиманах зустрічаються баклани, мартини, крячки, пірникози. Дельта Дунаю та прибережні заповідні території важливі для колоніальних видів, що гніздяться на островах і косах. У таких місцях спостерігають великі скупчення мігруючих гусей і куликів у сезон прольоту.

На узбережжях Чорного та Азовського морів в Україні мешкає баклан

Степові птахи України

Степ і відкриті простори стали домівкою для жайворонків, одуда, щурки бджолоїдки, боривітра звичайного, лунів, куріпки, перепілки. На лініях електропередач і деревах у полезахисних смугах сидять канюки, сорокопуди, інколи сови. У степовій зоні та на заповідних ділянках можуть траплятися дрохва і стрепет.

У степах України знайшов прихисток жайворонок

Хижі птахи України

Серед денних хижаків поширені канюк звичайний, яструб великий, яструб малий, боривітер, шуліка чорний, лунь очеретяний на болотах і заплавах. Орлан-білохвіст трапляється поблизу великих водойм.

У Карпатах і скельних районах можливі зустрічі з беркутом, а в сезон міграції фіксують сапсана. Серед сов найчастіше спостерігають вухату сову, сову сіру, пугача в окремих регіонах.

Серед хижих птахів України поширений шуліка

Перелітні птахи в Україні

Весняний проліт стартує у лютому або березні й триває до травня. Осінній проліт активізується з серпня і може тривати до листопада. У ці періоди на водоймах, полях і в заплавах можна побачити масові зупинки гусей, крижнів, лебедів, журавлів, куликів.

Лелека білий – типовий гніздовий вид для багатьох областей, а під час міграції з’являються значні скупчення у місцях відпочинку. Частина птахів зимує в Україні за умови відкритої води та доступного корму, зокрема крижні, мартини, омелюхи, деякі хижі птахи.

Де спостерігати птахів в Україні: регіони та локації

Для спостереження за водоплавними птахами підходять річкові заплави, міські набережні, озера, водосховища, лимани. Для лісових видів потрібні великі масиви з різновіковими деревами. Для степових птахів важливі природні ділянки степу та балки з чагарниками. В Україні відомі орнітологічні локації: Шацькі озера, заплави Дніпра, дельта Дунаю, узбережжя лиманів Причорномор’я, степові заповідні території півдня, Карпати. У багатьох областях працюють місцеві орнітологічні спільноти, які публікують календарі спостережень і маршрути.

Перший лелека з’явився у гнізді Грицика та Одарки