Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукати

$43.8850.61
ukenru
07:21 • 6208 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 18378 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 37300 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 34858 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 32190 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 31007 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 28206 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 25315 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 43697 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 28500 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.1м/с
69%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Ізраїлі та на Західному березі щодня падають величезні уламки іранських ракет, деякі розміром з автомобільPhoto28 березня, 23:14 • 4746 перегляди
Два гуманітарні судна з Мексики дісталися Гавани після зникнення в морі28 березня, 23:56 • 3828 перегляди
росія пригрозила Південній Кореї "відповіддю" у разі передачі зброї Україні03:28 • 7678 перегляди
Дрони в черговий раз атакували ленінградську область, пошкоджено порт усть-луга03:46 • 8398 перегляди
Партизани АТЕШ спалили вузли РЕБ під новгородом і відкрили дронам шлях до авіазаводуPhotoVideo04:08 • 6864 перегляди
Публікації
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto07:40 • 3494 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради07:21 • 6224 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 29992 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 43704 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 39013 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Кім Чен Ин
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Ліван
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 14997 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 15524 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 16524 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 22167 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 25892 перегляди
Актуальне
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукати

Київ • УНН

 • 3464 перегляди

В Україні налічується понад 400 видів птахів, включаючи осілих, перелітних та зимуючих. Найбільше різноманіття зосереджено біля водойм, лісів та степів.

Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукати

В Україні живуть понад 400 видів птахів. До переліку входять осілі види, птахи, що гніздяться в країні, перелітні види, які зупиняються під час міграцій, та птахи, які залишаються в Україні на зимівлю.Найбільше пернатих можна побачити там, де є ліс і вода, степ і балки, морське узбережжя і лимани, міські парки і річкові долини.

УНН зібрав корисну інформацію про птахів, яких можна побачити у найрізноманітніших куточках країни.

Осілі птахи України: кого із них можна побачити у містах

У населених пунктах і поруч із житлом люди найчастіше бачать синантропних (тих, які пристосувалися жити поруч із людиною, – ред.) та частково синантропних птахів. Серед них:

  • сизий голуб;
    • горобець хатній;
      • горобець польовий;
        • шпак звичайний;
          • синиця велика;
            • сорока;
              • ворона сіра;
                • галка;
                  • грак;
                    • крук;
                      • дрізд чорний;
                        • дрізд співочий.

                          У парках і на кладовищах можна побачити сойку, омелюха (взимку), повзика, вільшанку, костогриза, зеленяка.

                          Біля водойм у містах звичним став крижень, а на відкритій воді взимку трапляються лиска та мартини.

                          Corvus corax, або Крук звичайний вже давно мешкає у містах поруч з людиною

                          Що впливає на міську орнітофауну

                          На видовий склад у містах впливають наявність старих дерев, кущів, водойм, а також режим косіння трави й прибирання листя. Дуплисті дерева потрібні для дятлів, синиць, шпака, сов. Щільна забудова створює ніші для серпокрильця чорного, який гніздиться у щілинах будівель. Збереження зелених зон підвищує кількість дрібних співочих птахів та комахоїдних видів.

                          У парках і на кладовищах у зимовий період можна побачити сойку

                          Лісові птахи України: хто мешкає на Поліссі, у Карпатах і лісостепі

                          В українських лісах поширені дятли: великий строкатий, малий строкатий, середній строкатий, а також жовна чорна.

                          Крім того, можна зустріти  повзика, гаїчку, синицю блакитну, синицю чорну (особливо у хвойних хащах), вівчарика-ковалика, вівчарика-тьоха, зяблика, вільшанку, підкоришника звичайного, дроздів, соловейка східного (у підліску).

                          У Карпатах і на Поліссі можна побачити глушеця білодзьобого, тетерука, орябока лісового.

                          У Карпатах і на Поліссі можна побачити орябока лісового (рябчика)

                          Птахи чагарників, узлісь і балок

                          Перехідні зони між лісом і відкритими просторами зазвичай вподобують для гніздування кропив’янки, вівсянки та сорокопуди.

                          У чагарниках трапляються кропив’янка чорноголова, кропив’янка сіра, вівсянка звичайна, сорокопуд терновий. У балках і заростях біля полів зустрічаються фазан, куріпка сіра, перепілка.

                          У чагарниках та на узліссях можна побачити сорокопуда

                          Водно-болотні птахи України: хто живе на річках, озерах, заплавах і лиманах

                          На прісних водоймах часто трапляються крижень, чирянка велика, чирянка мала, шилохвіст, лебідь-шипун, гуска сіра, лиска, пірникоза велика, пірникоза мала.

                          Уздовж берегів можна бачити чаплю сіру, чаплю білу, чепуру малу, бугая, бугайчика.

                          Під час сезонних міграцій водойми в Україні облюбовують різні кулики: коловодники, побережники, грицики, пісочники, а також мартини і крячки.

                          Один із розповсбджених птахів в Україні - це бугай водяний 

                          Птахи узбережжя Чорного моря та дельти Дунаю

                          На морському узбережжі та в лиманах зустрічаються баклани, мартини, крячки, пірникози. Дельта Дунаю та прибережні заповідні території важливі для колоніальних видів, що гніздяться на островах і косах. У таких місцях спостерігають великі скупчення мігруючих гусей і куликів у сезон прольоту.

                          На узбережжях Чорного та Азовського морів в Україні мешкає баклан

                          Степові птахи України 

                          Степ і відкриті простори стали домівкою для жайворонків, одуда, щурки бджолоїдки, боривітра звичайного, лунів, куріпки, перепілки. На лініях електропередач і деревах у полезахисних смугах сидять канюки, сорокопуди, інколи сови. У степовій зоні та на заповідних ділянках можуть траплятися дрохва і стрепет.

                          У степах України знайшов прихисток жайворонок 

                          Хижі птахи України

                          Серед денних хижаків поширені канюк звичайний, яструб великий, яструб малий, боривітер, шуліка чорний, лунь очеретяний на болотах і заплавах. Орлан-білохвіст трапляється поблизу великих водойм.

                          У Карпатах і скельних районах можливі зустрічі з беркутом, а в сезон міграції фіксують сапсана. Серед сов найчастіше спостерігають вухату сову, сову сіру, пугача в окремих регіонах.

                          Серед хижих птахів України поширений шуліка 

                          Перелітні птахи в Україні

                          Весняний проліт стартує у лютому або березні й триває до травня. Осінній проліт активізується з серпня і може тривати до листопада. У ці періоди на водоймах, полях і в заплавах можна побачити масові зупинки гусей, крижнів, лебедів, журавлів, куликів.

                          Лелека білий – типовий гніздовий вид для багатьох областей, а під час міграції з’являються значні скупчення у місцях відпочинку. Частина птахів зимує в Україні за умови відкритої води та доступного корму, зокрема крижні, мартини, омелюхи, деякі хижі птахи.

                          Де спостерігати птахів в Україні: регіони та локації

                          Для спостереження за водоплавними птахами підходять річкові заплави, міські набережні, озера, водосховища, лимани. Для лісових видів потрібні великі масиви з різновіковими деревами. Для степових птахів важливі природні ділянки степу та балки з чагарниками. В Україні відомі орнітологічні локації: Шацькі озера, заплави Дніпра, дельта Дунаю, узбережжя лиманів Причорномор’я, степові заповідні території півдня, Карпати. У багатьох областях працюють місцеві орнітологічні спільноти, які публікують календарі спостережень і маршрути.

                          Перший лелека з'явився у гнізді Грицика та Одарки23.03.26, 15:51 • 6517 переглядiв

                          Олександра Василенко

                          СуспільствоЛайфхакиПублікації
                          Тварини
                          Карпати
                          Чорне море
                          Дніпро (річка)
                          Україна