Перший лелека з’явився у гнізді Грицика та Одарки

У новому сезоні спостережень за лелеками зафіксували першу появу птаха в гнізді. Подію побачили глядачі під час прямої трансляції. Про це повідомляє Національний парк "Пирятинський", передає УНН.

Нарешті сталася така очікувана подія нового сезону – перший лелека прилетів у гніздо. 22.03.2026 року о 17:11:29 понад 200 глядачів у прямому ефірі побачили лелеку в гнізді. Але це був не наш. Не Грицик, не Одарка. Усі, хто слідкували за попереднім сезоном, пам’ятають, що 20.03.2025 року першим лелекою в гнізді теж був якийсь чужий, залітний птах, а не його господарі