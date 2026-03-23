Перший лелека з’явився у гнізді Грицика та Одарки
Київ • УНН
У нацпарку Пирятинський зафіксували появу невідомого птаха в камері спостереження. Залітний гість пробув у гнізді півтори хвилини та переклав гілку.
У новому сезоні спостережень за лелеками зафіксували першу появу птаха в гнізді. Подію побачили глядачі під час прямої трансляції. Про це повідомляє Національний парк "Пирятинський", передає УНН.
Нарешті сталася така очікувана подія нового сезону – перший лелека прилетів у гніздо. 22.03.2026 року о 17:11:29 понад 200 глядачів у прямому ефірі побачили лелеку в гнізді. Але це був не наш. Не Грицик, не Одарка. Усі, хто слідкували за попереднім сезоном, пам’ятають, що 20.03.2025 року першим лелекою в гнізді теж був якийсь чужий, залітний птах, а не його господарі
Птах пробув у гнізді недовго — близько півтори хвилини. За цей час він переклав гілку та залишив місце о 17:12:52.
Будемо чекати подальшого розвитку подій та щасливих і приємних новин. Будемо чекати-виглядати своїх, щоб неодмінно дочекатися
Нагадаємо
Лелека Одарка з Полтавщини знесла третє яйце, попри те, що її партнер Грицько покинув її. Науковці сподіваються на повернення Грицька, але в гнізді з Одаркою вже інший птах.